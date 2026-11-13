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Brent petrolün varili 96 dolardan işlem görüyor

13.11.2026 - 09:50 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Brent Petrol#Orta Doğu Jeopolitik Riskler

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 96,27 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varili 96 dolardan işlem görüyor

Dün 96,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 95,82 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,47 artarak 96,27 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 88,73 dolar oldu.

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Petrol fiyatları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler ile ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine artmasının yarattığı arz fazlası endişelerinin etkisiyle karışık seyrediyor.

Orta Doğu'da çatışmaların sürmesi ve ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine ilişkin iyimserliğin azalmasıyla dün yüzde 3,3 yükselen Brent petrolün varil fiyatı, yeni işlem gününde de artışını sürdürdü. Ancak ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artması fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları, bölgedeki gerilimin seyrine ilişkin belirsizlikleri artırarak petrol piyasalarında etkili oluyor.

Trump, Salem News Channel'a verdiği röportajda, İran'ın ABD'nin müttefiklerini ve gemilerini tehdit etmesini engellemek için askeri güç kullanmakta tereddüt edip etmeyeceği sorusuna "Hayır, hiç tereddüt etmem." yanıtını verdi.

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Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti. (İran'ın) Parasını, yüz milyonlarca dolarını ve (Hürmüz) Boğazı'nı aldık." ifadesini kullanmıştı.

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Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artması fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 700 bin varil artışla 414 milyon 400 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

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Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 600 bin varil azalarak 279 milyon 500 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 1 milyon 800 bin varil artışla 210 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti. ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 31 Ekim-6 Kasım haftasında 10 bin varil artarak 14 milyon 13 bin varile yükseldi. Brent petrolde teknik olarak 96,43 dolar direnç, 95,37 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.

 

 

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