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Brent petrolün varili 97 dolardan işlem görüyor

03.06.2026 - 10:05 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Petrol Fiyatları#Brent Petrol

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 97,60 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 97 dolardan işlem görüyor

Dün 96,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,7 artarak 97,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,36 dolardan alıcı buldu.

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Fiyatlardaki yükselişte, ABD-İran barış görüşmelerindeki belirsizlik ve Körfez'de yeniden artan gerilimler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin aralıksız sürdüğünü belirterek, İran'a "öyle ya da böyle bir anlaşma yapması" çağrısında bulundu. Trump, açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti ile ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair haberler yanlış ve hatalıdır. Aramızdaki görüşmeler, dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, dün ve bugün de dahil aralıksız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi'nde İran limanına doğru seyreden yüksüz bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD üssüne saldırıların ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği ve ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı belirtildi.

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Bu gelişmelerin ABD ve İran'ın barış anlaşmasına varma olasılığına ilişkin iyimserliği azaltması ve Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi fiyatları destekliyor.

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Brent petrolde teknik olarak 98,3 doların direnç, 96,72 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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