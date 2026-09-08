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Brent petrolün varili 98 dolardan işlem görüyor

08.09.2026 - 10:10 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Brent Petrol#Hürmüz Boğazı

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 98,47 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varili 98 dolardan işlem görüyor

Dün 98,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 97 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,5 yükselerek 98,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 93,87 dolar olarak belirlendi.

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Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD-İran geriliminin Orta Doğu'daki arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırması ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol taşımacılığının yavaşlaması etkili oldu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a ablukasına karşılık Basra Körfezi genelinde ve çevresinde bir "yasak bölge" oluşturacaklarını, Tahran'ın bölgedeki ABD güçlerine yönelik "operasyonel yaklaşımının köklü biçimde değiştirildiğini" belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli denizcilik rotası belirlenmesine ilişkin anlaşmayı nihai hale getirme aşamasında olduğunu söyledi.

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef alması halinde bölgedeki Amerikan petrol ve doğal gaz şirketlerini hedef alacakları uyarısında bulundu.

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Piyasalarda, çatışmaların uzaması ve enerji altyapısının yanı sıra bölgedeki deniz taşımacılığının hedef alınması ihtimali, petrol arzında daha büyük kesintiler yaşanabileceği endişesini güçlendirerek fiyatları destekliyor.

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Suudi Arabistan'daki saldırılar arz endişelerini artırıyor

Öte yandan, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı da ülkenin güneyindeki bazı enerji tesislerinin hedef alındığını ve bazı bölgelerde yangın çıktığını duyurdu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Suudi Aramco'nun Cizan'daki tesislerinin yeniden hedef alınması da petrol arzına ilişkin endişeleri artırıyor. Kızıldeniz kıyısında Yemen sınırına yakın konumda bulunan ve günlük yaklaşık 400 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip Cizan Rafinerisi'ne temmuzda gerçekleştirilen saldırının ardından petrol sevkiyatları belirgin şekilde gerilerken, ağustosta rafineriden ihracat yapılmadığı belirtiliyor.

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Analistler, Orta Doğu'daki krizin 2027'ye kadar uzayabileceği öngörüsüyle petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini de yukarı yönlü revize etmeye başladı. Piyasalarda, savaş öncesi petrol sevkiyat seviyelerine tam dönüşün 2027'nin ilk çeyreğinin sonları veya ikinci çeyreğin başlarından önce gerçekleşmesi beklenmiyor.

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Brent petrolde teknik olarak 98,55 doların direnç, 97,28 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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