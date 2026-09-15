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Bronz, Elektrik ve Kivi: Baoji’nin üç yüzü

15.09.2026 - 11:04 | Son Güncellenme:

#Çin#Üretim#Elektrik

Çin’in Shaanxi eyaletindeki Baoji, binlerce yıllık bronz mirasını korurken elektrikli otomobil ve kivi üretiminde de öne çıkıyor. Çin adının en eski yazılı kayıtlarından birini taşıyan He Zun, kentin tarihi mirasını, Geely ve FAST’ın faaliyetleri sanayi gücünü, geniş kivi üretimi ise tarımsal kapasitesini ortaya koyuyor.

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Bronz, Elektrik ve Kivi: Baoji’nin üç yüzü

Uğur YILDIRIM Baoji Bronz Müzesi, Zhou Hanedanlığı döneminden kalan çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor. Müzenin en önemli parçalarından He Zun, üzerindeki yazıt nedeniyle Çin tarihi açısından özel bir yere sahip.

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Bronz kapta yer alan “Çin” ifadesi, Çin adının bilinen en eski yazılı kayıtlarından biri kabul ediliyor. 1963 yılında Baoji’de bulunan He Zun, bugün müzenin en fazla ilgi gören eserleri arasında yer alıyor.

Müze, yılda ortalama 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

ELEKTRİĞİN ÜRETİM HATTI

Baoji, Çin’in hızla büyüyen elektrikli otomobil sektörünün üretim zincirinde önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Geely’nin kentteki fabrikası otomobil üretirken, dünyanın en büyük şanzıman üreticilerinden Shaanxi Fast Auto Drive Group (FAST), elektrikli araçlarda kullanılan aktarma sistemleri ve şanzıman teknolojileri geliştiriyor.

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Kentteki sanayi altyapısı, Çin’in küresel elektrikli otomobil üretimindeki gücünü gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre 2025 yılında dünyada üretilen yaklaşık 22 milyon elektrikli otomobilin dörtte üçü Çin’deki üretim bantlarından çıktı.

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Çin ayrıca küresel batarya hücresi üretiminin yüzde 80’den fazlasını gerçekleştiriyor.

KİVİNİN MERKEZİ

Baoji’nin ekonomisinde tarım da önemli bir yer tutuyor. Özellikle Mei ilçesi, kivi yetiştiriciliğiyle tanınıyor. Kent genelinde yaklaşık 22 bin 500 hektarlık alanda kivi yetiştiriliyor ve yıllık üretim 700 bin tonu aşıyor.

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Kivi üretiminde de modern tarım teknolojilerinden yararlanılıyor. Bahçelerde akıllı sulama, dijital takip ve üretim verimliliğini artıran teknolojiler kullanılıyor.

Kivi sektörü, soğuk hava depoları, işleme ve paketleme tesisleri, e-ticaret ve ihracat faaliyetleriyle birlikte gelişiyor. Baoji’de yetiştirilen kiviler Çin iç pazarının yanı sıra farklı ülkelere de gönderiliyor.

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ÇİN MODELİ

Baoji bugün tarihî mirası, otomotiv sanayisi ve tarımsal üretimi aynı kentte buluşturuyor. Kentte 22 bin 500 hektarı aşan alanda 700 bin tondan fazla kivi üretilirken, Çin elektrikli otomobil üretiminin yaklaşık dörtte üçünü gerçekleştiriyor.

Baoji’nin bronzdan elektrikli otomobile ve kiviye uzanan üretim yapısı, Çin’in tarihî miras, yüksek teknoloji ve tarımı aynı ekonomik yapı içinde büyüttüğünü gösteriyor.

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