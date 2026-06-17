BTK geçen yıl en çok erişim engeli kararını kumar ve müstehcenliğe karşı aldı

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı BTK 2025 Yılı Faaliyet Raporu’ndan derlediği bilgiye göre kurum, internet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesine yönelik faaliyetlerine 23 Kasım 2007'de başladı. Bugüne kadar internet sitelerine erişimin engellenmesi için gelen ihbarlarda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, müstehcenlik ve fuhuş ilk sıralarda yer aldı.

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Geçen yıl sonu itibarıyla BTK'ye internet sitelerinin kapatılması için 369 bin 959 tekil ihbar yapıldı. BTK tarafından idari tedbir olarak uygulanan erişimin engellenmesi kararlarının yüzde 62,45’i "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "yasa dışı bahis", yüzde 25,43'ü "müstehcenlik", yüzde 11,35'i fuhuş suçları dolayısıyla verildi.

Böylece erişimin engellenmesi tedbirlerinin yaklaşık yüzde 99'unun kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yasa dışı bahis, müstehcenlik, fuhuş ve çocukların cinsel istismarına ilişkin olduğu belirlendi.

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Geçen yıl yaklaşık 50 milyon sorgu yapıldı

İnternet ortamına yönelik mevzuat, istatistikler ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme ve bağlantılar "internet.btk.gov.tr" portalı aracılığıyla sunuluyor.

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Portalda yer alan site bilgileri sorgulama sayfası aracılığıyla alan adı veya IP adreslerine ilişkin açık kaynaklı bilgilere ulaşılabiliyor. Buna göre geçen yıl yaklaşık 50 milyon sorgu yapıldı.

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Portalda ayrıca yer sağlayıcılığı bildirimi, internet şikayet süreçleri, güvenli internet hizmeti ve bilinçlendirme siteleri gibi hizmetlere bağlantılar bulunuyor.

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İnternet ortamında karşılaşılan yasa dışı içerikler “ihbarweb.org.tr” internet sitesi yoluyla İnternet Bilgi İhbar Merkezine şikayet edilebiliyor. İhbarlar, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde teknik ve hukuki açıdan değerlendiriliyor.

Alo 141'e 45 bine yakın çağrı geldi

Merkez, başta çocukların cinsel istismarı olmak üzere internetin yasa dışı içeriğiyle mücadele konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliği INHOPE'a 2011'de üye oldu.

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Eğitim ve odak grup çalışmalarının da yer aldığı toplantılara katılım sağlanarak INHOPE ile işbirliği etkin şekilde sürdürülüyor. İnternet Bilgi İhbar Merkezi tarafından 2025 sonu itibarıyla değerlendirmeye alınan tekil ihbar sayısı 3,2 milyonu geçti.

İnternet Yardım Merkezi, "internetyardim.org.tr" internet sitesi ve "Alo 141 Güvenli İnternet Destek Hattı" üzerinden vatandaşların internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı kapsamında yaşadıkları problemlere yönelik çözüm önerileri sunuyor.

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İnternetteki yasa dışı içerikler, mahremiyet, bilgi güvenliği ve alışveriş, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık, internet ve sağlık olmak üzere 8 konuda kullanıcılara hizmet veren merkezin amacı, internet kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında kullanıcıları doğru adrese yönlendirmek ve yaşanan problemlerin çözümüne uzman desteğiyle katkı sunmak olarak vurgulanıyor.

Geçen yıl 4 binden fazla soru cevaplandırılırken Alo 141 Güvenli İnternet Destek Hattı'na gelen 45 bine yakın çağrıya da yanıt verildi.