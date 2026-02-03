'Bu yıl faiz indirimi yapılmamalı'

Ay sonunda Atlanta Fed başkanlığı görevinde 8,5 yılını tamamlayacak olan Bostic, Atlanta Rotary Kulübü’nde yaptığı konuşmada,"Bu yıl faizlerin kesinlikle indirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Enflasyonu hedefe çekmek için sabırlı olmalıyız" dedi.

Fed geçen hafta yaptığı toplantıda politika faizini %3,50 - %3,75 aralığında sabit tutmuş, 10’a karşı 2 oyla faiz indirimi talebini reddetmişti.

Trump, Warsh’ı düşük faiz görüşünü paylaştığı için aday gösterdiğini açıklamıştı. Ancak Bostic, güçlü ekonomi ve dengelenen iş gücü piyasası koşullarında faiz indiriminin enflasyonu hedefe yönlendirmeyi zorlaştıracağını belirtti. Bostic, "İstediğiniz yönde bir politika uygulanmasını istiyorsanız, diğer üyeleri buna ikna etmeniz gerekir. Bunun için de ilişki kurmak, güven inşa etmek ve bilgelik ile rehberlik göstermek şart. Bunlar bir gecede olmaz" dedi.