Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBugün dolar/TL ne kadar?
HaberlerUzmanpara

Bugün dolar/TL ne kadar?

16.07.2026 - 10:19 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar Kuru#TL

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 47,0550 seviyesinde bulunuyor.

Bugün dolar/TL ne kadar

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,0369'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 47,0550 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 54,0840'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 63,8430'dan işlem görüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 100,5 seviyesinde seyrediyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksinin ardından Üretici Fiyat Endeksinin de beklentilerin altında gelmesi ABD Merkez Bankasına (Fed) para politikalarında nefes aldırdı.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül toplantısında faiz artışı yapabileceğine yönelik tahminler zayıflarken Bankanın yıl sonuna kadar bir kez faiz artırımı yapabileceği ihtimali gücünü koruyor.

Hürmüz korkusu petrolü ateşledi! Kritik eşik aşıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHürmüz korkusu petrolü ateşledi! Kritik eşik aşıldıHaberi Görüntüle

Diğer taraftan ABD'nin İran'a saldırıları yoğunlaştırmasından dolayı Orta Doğu'da gerilim artması varlık fiyatlarında oynaklıkları beraberinde getirdi. Yeniden tırmanan gerilim göz önüne alındığında enflasyondaki gerilemenin geçici olabileceği tahmin ediliyor. Bölgedeki gerilimin tırmanmasının ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş gerilemesine rağmen yüksek seviyelerde seyrini koruyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Sıla ve İlyas Yalçıntaş gözaltına alındı
Sıla ve İlyas Yalçıntaş gözaltına alındı
Naci Görürden kritik uyarı: Marmara geriliyor
Naci Görür'den kritik uyarı: Marmara geriliyor
Eski Yunan Genelkurmay Başkanından canlı yayında şok iddia Her şey 2017de başladı dedi: Türkiyenin F-35 hedefi bambaşka
Eski Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan canlı yayında şok iddia! 'Her şey 2017'de başladı' dedi: 'Türkiye'nin F-35 hedefi bambaşka'
Mohamed Salahtan Beşiktaşa yeşil ışık Transferin maliyeti ortaya çıktı
Mohamed Salah'tan Beşiktaş'a yeşil ışık! Transferin maliyeti ortaya çıktı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginFETÖ’yü diğer örgütlerden ayıran özellik!
Melih Aşık
Melih AşıkFİRARİLER
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİran’ın derdi ne?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluEda Ece gibi özür dileyin
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluKiev treninde Rus radarında
Eren Aka
Eren AkaSağlıkta geç randevunun sebebi bu mu?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaKoleksiyonculukta ne değişti?
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerŞerh, Haşiye ve Semâ Geleneğinden Modern Bilime
İlgili Haberler
Son dakika... MSBden S-400 açıklaması: Çalışmalar çok yönlü devam ediyor
Son dakika... MSB'den S-400 açıklaması: Çalışmalar çok yönlü devam ediyor
Şakayla başlayan süreç Aliye Abla efsanesine dönüştü: Sadece fotoğraf çekip, kahvemi içecektim
Şakayla başlayan süreç 'Aliye Abla' efsanesine dönüştü: Sadece fotoğraf çekip, kahvemi içecektim
Çanakkale depremi sonrası Naci Görürden kritik Marmara uyarısı: Büyük depremi bekliyoruz
Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den kritik Marmara uyarısı: Büyük depremi bekliyoruz
3 aylık evlilik, feci son: Beni babasından bile kıskanıyor
3 aylık evlilik, feci son: Beni babasından bile kıskanıyor