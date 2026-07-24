Bugün Dolar/TL ne kadar?

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,2636'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki güne göre yüzde 0,2 artışla 47,3450 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 53,9410'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 63,1260'dan işlem görüyor.

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Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken dolar endeksi güçlü seyrini sürdürüyor. Dün yüzde 0,4 artışla 101,5 seviyesine yükselen dolar endeksi yeni işlem gününde ise yatay seyrediyor.

Bölgedeki çatışmaların Hürmüz Boğazı'nın haricinde Kızıldeniz başta olmak üzere alternatif ticaret yollarına sıçrama tehlikesi petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor. Dün Brent petrol yüzde 4,7 yükselerek varil başına 94,9 dolara çıktı ve 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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FED'İN FAİZ ARTIŞI YAPMA İHTİMALİ GÜNDEMDE

Brent petrolde yaşanan bu fiyat artışı küresel anlamda enflasyon artışlarını körüklerken, mevcut sıkılıkta merkez bankalarının gelecek dönemde olası şahin adımlarına yönelik endişeleri de artırdı.

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Para piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl sonuna kadar toplam 2 kez faiz artışı yapabileceği ihtimalleri güçlü şekilde fiyatlanmaya başlandı. Bankanın eylül veya ekim toplantılarının birinde atacağı şahin adımın ardından aralıkta da ilave faiz artışı yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78'e çıktı. Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerindeki artış doların güçlenmesine etkisini sürdürüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.