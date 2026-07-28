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Bugün Dolar/TL ne kadar?

28.07.2026 - 10:21 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar Kuru#TL

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,3840 seviyesinde bulunuyor.

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Bugün Dolar/TL ne kadar

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,3468'den tamamladı. Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,3840 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 53,9090'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 63,0440'tan işlem görüyor.

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FED ÖNCESİ DOLAR GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUYOR

Dolar endeksi yatay seyirle 101,5 seviyesinde seyrediyor. Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilimin nispeten azalmasıyla beraber jeopolitik risklerin azalması dolar endeksinde bir miktar gevşemeye neden olmuştu. ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini değiştirmeyeceğine yönelik tahminlerin güçlü bir sinyal vermemesinin, yatırımcıların bankadan olası bir şahin adım gelebileceği ihtimalini de bir seçenek olarak kabul etmesine yol açtığını söyledi.

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Ayrıca karar sonrası Fed Başkanı Kevin Warsh'un sözlü yönlendirmelerinde enflasyon risklerini gözeterek ileriye dönük sıkı duruş mesajı verebileceğine yönelik beklentiler de fiyatlamalarda etkili oluyor. Söz konusu gelişmelerle, Fed'in faiz artırımı kararı alma olasılığının hala masada olması dolar endeksinin jeopolitik tarafta yaşanan rahatlamaya rağmen güçlü kalmasını sağlıyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

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