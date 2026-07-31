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Bugün Dolar/TL ne kadar?

31.07.2026 - 11:11 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar Kuru#TL

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,5250 seviyesinde bulunuyor.

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Bugün Dolar/TL ne kadar

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 47,4944'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,5250 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,7980'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 64,0210'dan işlem görüyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 101,2 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un faiz kararı toplantısında net bir mesaj vermemesi, bu hafta varlık fiyatlarının yön arayışına girmesine sebep oldu.

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ZAYIF ABD VERİLERİ DOLARI BASKILADI

Dün ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarında aylık bazda azalış kaydetmesiyle Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler zayıflarken, dün dolar endeksinin 17 Haziran'dan bu yana ilk defa 100 seviyesinin altını test ettiği gözlendi.

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Dün yendeki değer kazancı da dolar endeksinin 99 seviyesine kadar gerilemesinde etkili oldu. Dolar/yen paritesi, 157,97 seviyesine kadar gerilemişti. Bu sert düşüş Japon ekonomi yönetiminin yeni desteklemek amacıyla döviz piyasasına dair müdahalede bulunmuş olabileceğine dair ihtimalleri öne çıkarıyor.

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Analistler, bugün yurt içinde finansal hesaplar ve aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

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