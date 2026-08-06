Bugün Dolar/TL ne kadar?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,5770'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay seyirle 47,5950 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 55,0740'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 64,2060'tan işlem görüyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına ilişkin veriler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı, temmuzda 44 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede iş gücü piyasasında gözlenen ivme kaybı, ekonominin büyüme görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırırken, Fed'in ilave faiz artırımlarına gideceği yönündeki beklentileri ise törpüledi.

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FED'İN EYLÜL FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Söz konusu gelişmeler sonrası para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler yüzde 55'e inerken, ekim toplantısı için faiz artışı ihtimalleri de yüzde 80'e çekildi.

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Fed'in "şahin" üyelerinin açıklamaları da takip edilirken, son toplantıda faiz artışı yapılması yönünde oy kullanan 3 üyeden biri olan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, merkez bankasının faiz oranlarını yavaş yavaş yükseltmeye başlaması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

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Öte yandan Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini ve tablonun 48 saat içinde netleşeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını ifade etti.

Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının da hala bir seçenek olduğunu kaydetti. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.