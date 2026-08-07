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Bugün Dolar/TL ne kadar?

07.08.2026 - 10:00 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar Kuru#TL

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,7050 seviyesinde bulunuyor.

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Bugün Dolar/TL ne kadar

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,6250'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 47,7050 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 55,0150'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 64,2370'ten işlem görüyor.

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ABD'DE AÇIKLANACAK TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ YATIRIMCILARIN ODAĞINA YERLEŞTİ

Dolar endeksi yatay seyirle 99,9 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki adımlarına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da bu hafta sağlanması beklenen anlaşmanın gecikmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Haziran ayında 57 bin kişi artan tarım dışı istihdamın temmuzda 85 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 4,2 seviyesinde yatay kalması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde güçlü bir istihdam verisinin, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri zayıflatarak dolar endeksi ve tahvil faizlerini destekleyebileceği, zayıf bir verinin ise risk iştahını artırabileceği değerlendiriliyor.

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Öte yandan İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'nda geçici bir güzergah konusunda anlaşmaya vardığını açıklamasına karşın anlaşmanın hala kesinleşmemiş olması ve bölgesel risklerin sürmesiyle petrol fiyatları yukarı taşındı.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalar ise Fed'in adımlarına ilişkin belirsizlikleri yansıtıyor. Fiyatlamalar, bankanın gelecek ayki toplantısında politika faizini yüzde 55 ihtimalle 25 baz puan artıracağı yönünde şekillenirken, ekim toplantısında yüzde 85 ihtimalle faiz artışı yapılması bekleniyor.

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Ayrıca Financial Times'ın haberinde, Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyon verilerinin yüksek çıkması durumunda, eylül toplantısında politika faizini artırmaya hazır olduğu belirtildi. Söz konusu haber akışı Fed'in faiz patikasına yönelik tahminleri etkiledi.

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Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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