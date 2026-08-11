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Bugün dolar/TL ne kadar?

11.08.2026 - 09:48 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar Kuru#Petrol Fiyatları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,7380 seviyesinde bulunuyor.

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Bugün dolar/TL ne kadar

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 47,7040'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,7380 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 55,1080'den, sterlin/TL yatay seyirle 64,5220'den işlem görüyor.

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Dolar endeksi dar banttaki seyrini sürdürerek 99,8 seviyesinde bulunuyor. ABD-İran hattındaki gelişmeler ve enerji fiyatlarının seyri varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle petrol fiyatlarının yeniden artması, enerji kaynaklı enflasyon risklerini gündemde tutuyor.

Artan petrol fiyatları, küresel çapta enflasyon risklerini yeniden gündeme taşırken, tahvil faizlerindeki yükseliş dikkati çekti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 6 baz puan yükselişle yüzde 4,71'e çıkarken ABD Merkez Bankasının (Fed) olası "şahin" adımlarına yönelik öngörüler güç kazandı, fakat analistler ABD'de zayıflayan istihdamın Fed'in olası adımlarına ilişkin beklentilerin önceki döneme kıyasla daha az "şahin" bir görünüm sergilemesine neden olduğuna işaret etti.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay atacağı adıma ilişkin öngörüler bölünmüş bir görünüm sergilerken, Bankanın yüzde 75 ihtimalle yılı bir faiz artışıyla tamamlaması bekleniyor.

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Buna ek olarak Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu mesajlar da piyasalarda risk algısını besledi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonu düşürmek için birden fazla faiz artırımı gerekeceğini söyledi.

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Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisinin Fed'e ilişkin beklentileri etkileyebileceğini belirterek, veri öncesinde ve sonrasında piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu. Bugün yurt içinde perakende satışlar verisinin takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışlarının yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

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