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Bugün Dolar/TL ne kadar?

14.08.2026 - 10:29 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar/Tl#Fed Faiz Artışı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,8850 seviyesinde bulunuyor.

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Bugün Dolar/TL ne kadar

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,8210'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 47,8850 seviyesinde bulunurken, aynı dakikalar itibarıyla avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 55,3040'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 64,6970'ten işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,8 seviyesinde bulunuyor.

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ABD'de temmuz ayı üretici enflasyonunun aylık bazda değişmemesi, önceki gün gelen ılımlı tüketici enflasyonu ve iş gücü piyasasındaki zayıflamayla birlikte ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısına ilişkin faiz artırım beklentilerini azalttı.

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Piyasalarda Fed'in faiz artışına yönelik tahminlerin aralık ayına ötelenmesiyle dolar endeksi bir miktar gevşedi ve yeniden 100 seviyesinin altına sarktı.

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakabileceği öngörülerini desteklerken, bankanın faiz artıracağına ilişkin olasılıklar ekim ayı için yüzde 54, aralık ayı için ise yüzde 92 seviyesinde bulunuyor.

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Bu süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için faizlerin artırılması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

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Altında zirve sonrası fren!
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Öte yandan ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatıldığına yönelik haberlerin İran tarafından reddedilmesi, görüşmelerde ilerleme sağlanamaması ve ABD'nin deniz ablukasını süresiz sürdürme tehdidi Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji arzı risklerini gündemde tutuyor.

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Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

 

 

 

 

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