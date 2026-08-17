Bugün Dolar/TL ne kadar?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,8818'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,9010 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 55,5560'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 64,9720'den işlem görüyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,5 seviyesinde bulunuyor. ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında gelmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizinde değişikliğe gitmeme öngörüsü kuvvetlendi.

ABD'de perakende satışlar temmuzda artış beklentilerine rağmen yüzde 0,6 düşerken Ekim 2025'ten bu yana ilk azalışını kaydetti. Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de ağustosta 51'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

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Zayıf perakende satış rakamları ile zayıflayan tüketici güveninin bir araya gelmesi, üçüncü çeyreğin ilerleyen dönemlerinde tüketici harcamalarının ivmesi konusunda bazı soru işaretlerini gündeme getirdi.

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Söz konusu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın eylülde faiz artışına gitme ihtimali yüzde 30 seviyelerine gerilerken yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yapılabileceği ihtimali güç kaybetti. Ayrıca, bu hafta Fed'in açıklayacağı toplantı tutanakları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

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Öte yandan, Orta Doğu'da devam eden barış görüşmelerinde sonuç çıkmaması piyasalardaki risk iştahını törpülerken İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırıları ve ABD'nin İran'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin açıklamalar jeopolitik belirsizlikleri artırıyor. Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirtti.