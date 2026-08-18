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Bugün Dolar/TL ne kadar?

18.08.2026 - 09:47 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar/TL#Petrol Fiyatları

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 47,9195 seviyesinde bulunuyor.

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Bugün Dolar/TL ne kadar

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,9150'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay seyirle 47,9195 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 55,4890'dan, sterlin/TL önceki günün yüzde 0,1 altında 64,8930'dan işlem görüyor.

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ABD ve İran arasında 60 gündür devam eden barış görüşmelerinin sona ermesi ve taraflardan bu sürecin devam ettirilmesine yönelik bir tutum sergilenmemesi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına talebi yükselirken dolar endeksi bugün yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesinde seyrediyor. ABD-İran gerilimi küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ederken Orta Doğu'da barış umutlarının azalmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçti.

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Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 91,4 dolara çıktı. Yükselen petrol fiyatlarıyla enflasyonist baskılar arttı. Bu durum tahvil piyasasında satış baskısına neden oldu.

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Dün yüzde 4,67 seviyelerine kadar gerilemesine karşın 6 baz puan artışla yüzde 4,73'e çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 4,74 seviyesinde dengelendi. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,32 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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ABD basınında üst düzey bir İranlı yetkilinin, diplomatik çabaların sonuçsuz kalması halinde ülkenin savunma odaklı bir politika yerine saldırı odaklı bir politikaya yönelebileceğini söylediği iddia edildi.

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ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Öte yandan Trump, İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerinin engellenmesi halinde Umman'ı "bombalayacaklarını" belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

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