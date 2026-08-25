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Bugün Dolar/TL ne kadar?

25.08.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar/Tl#İran Yaptırımları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,0910 seviyesinde bulunuyor.

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Bugün Dolar/TL ne kadar

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,0730'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 48,0910 seviyesinde. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 56,0920'den, sterlin/TL de sınırlı yükselişle 65,5840'tan işlem görüyor.

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Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilimlerin dolaylı etkileri dünya genelinde ekonomileri zorlamaya devam ediyor. ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanamaması ve tarafların söz konusu anlaşmazlıkları ekonomik yaptırım boyutuna taşıması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı "ekonomik dışlama" operasyonu başlatıldığını açıklarken İran'ı destekleyen ülkeler için de ikincil yaptırım riskine işaret ederek hiçbir ülkenin ABD yaptırımlarının kapsamı dışında olmayacağını vurguladı. Bessent, yaptırımların zamanlamasına yönelik net bir tarih vermedi. Tahran yönetimi ise "yaptırımlara tamamen hazırız" mesajı verdi.

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ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve diğer ülkeleri dolara dayalı finansal sistemden koparma tehdidi, doları diğer para birimleri karşısında destekledi. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,1 seviyesine yükseldi.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

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