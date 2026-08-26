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Bugün Dolar/TL ne kadar?

26.08.2026 - 10:11 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar Kuru#İran Abd İlişkileri

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,1170 seviyesinde bulunuyor.

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Bugün Dolar/TL ne kadar

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 48,0920'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 48,1170 seviyesinde. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 56,1510'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 65,6270'ten işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.

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ABD hükümetinin, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında tahliye edilen bazı büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığının öne sürülmesi ve arabulucu ülkelerin taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları, olası bir anlaşmaya yönelik iyimserliği artırdı.

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Orta Doğu'da ABD ile İran arasında bir süredir kesilen diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine ilişkin beklentiler bölgede jeopolitik risk algısının bir miktar azalmasına katkı verdi.

Söz konusu gelişmeler, enerji tedarikine ilişkin endişeleri azaltırken petrol fiyatları yaklaşık son bir ayın en sert günlük düşüşünü kaydetti. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle ABD tahvil faizlerinde de düşüş yaşandı.

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Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,9 azalışla 88,6 dolara gerilerken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan düşüşle yüzde 4,63'e indi.

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Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalabileceği beklentileri ve yurt içinde likidite yönetimine ilişkin atılan adımların etkisiyle 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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