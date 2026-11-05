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Bursa "Dünya Otomotiv Buluşmaları"na ev sahipliği yapacak

05.11.2026 - 16:55 | Son Güncellenme:

#Bursa#Dünya Otomotiv Buluşmaları#BOSB

Bursa Organize Sanayi Bölgesinin (BOSB) ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da düzenlenecek "Dünya Otomotiv Buluşmaları"na 40'ı aşkın ülkeden 300 firma katılacak.

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Bursa Dünya Otomotiv Buluşmalarına ev sahipliği yapacak

BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında, "11-12 Kasım'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) yerli ve yabancı sektör temsilcisi dünya devlerini altıncı kez otomotiv sektörünün başkenti Bursa'da buluşturacaklarını" söyledi.

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Organizasyonun otomotiv sektörünün ana sanayi, yan sanayi, ağır vasıta ve satış sonrası pazarın (aftermarket) önemli firmalarını bir araya getireceğini ifade eden Durmaz, "Avrupa kıtasında ilk kez Kasım 2017'de Bursa'da, Bursa OSB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin tek OEM (otomobil üreticileri) ve TİER 1 (birinci kademe tedarikçiler) otomotiv üretim tedarik zinciri etkinliğidir." dedi.

Durmaz, etkinliğin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle düzenleneceğini belirterek, "Bu yılki buluşmaya, binek araçtan ticari araç ve ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda 44 ülkeden toplamda 300 sektör temsilcisi katılacak. Bunlar arasında dünyaca ünlü markalar Togg, Volkswagen Group, Man, Stellantis, Alexander Dennis, Aston Martin, Ashok Leyland, Mahindra, Hyundai, Ford, Tam Durabus, OYAK Renault, Toyota gibi firmalar yer almaktadır." diye konuştu.

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Etkinliğe katılacaklar arasında ABD'den Almanya'ya, Slovenya'dan Hindistan'a kadar alıcı firmaların yetkililerinin de katılacağını vurgulayan Durmaz, şöyle devam etti:

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"Bununla birlikte İngiltere, Meksika ve Güney Kore'de bulunan sektörün önemli resmi kurumları da katılım sağlayacaktır. Bu etkinliğe olan ilgi her geçen yıl artarak devam etmektedir. 2017'de 25 ülke katılırken bu sayı 2022'de 37'ye yükseldi. Bu yıl da 44'e ulaştı. Katılımcı firma sayısında da durum aynı, 260'dan 300'e çıktı."

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Organizasyonda ikili iş görüşmelerinin her yıl arttığına değinen Durmaz, bu yıl sonu itibarıyla 43 milyar doları aşması beklenen Türk otomotiv endüstrisinin ihracatının yüzde 25'ini Bursa firmalarının gerçekleştirdiğini vurguladı.

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Etkinliğe ilişkin bilgiler veren Durmaz, şunları kaydetti:

"11 Kasım Çarşamba günü inovasyon, elektrifikasyon ve geleceğin tedarik zincirleri konuları ele alınacak. Açılışın ardından 'Demo Day' programında otomotiv ve mobilite sektörünün geleceğine yönelik yenilikçi çözümler geliştiren girişimcilerin sunumları gerçekleştirilecek. 12 Kasım Perşembe günü ise hidrojen mobilitesi, ağır ticari araçlar ve uluslararası işbirlikleri konuşulacak. İki gün boyunca katılımcılar kendi aralarında ikili iş görüşmelerini gerçekleştirecekler. Ülkemizin ilk ve her zaman örnek olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi faaliyetleriyle üyelerine, Bursa'mıza ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor ve bundan sonra da edecektir."

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Bursa OSB Akıllı Ulaşım ve Hareketlilik Kümelenmesi Yürütme Kurulu Üyesi Özgür Şahin de etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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