Bursa hızlı treninde geri sayım başladı! Bakan tarih verdi: İstanbul ile mesafe 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nın Bursa-Osmaneli kesimindeki çalışmaları yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın, 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olacağını aktardı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Hattın tamamının, yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağına işaret eden Uraloğlu, hattın 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli kesiminin, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirtti.

Uraloğlu, "Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul güzergahlarında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek."

Haberin Devamı

"BU YILIN İKİNCİ YARISINDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uraloğlu, Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa'yı takip eden 106 kilometrelik güzergahta kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

Haberin Devamı

"Üstyapı işlerinde sona yaklaştık. Osmaneli-Bursa güzergahındaki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa'dan itibaren TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz."

Haberin Devamı

BURSA, YÜKSEK HIZLI TREN AĞINA ENTEGRE OLAN 12'NCİ İL OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin daha önce verdiği bilgilendirmede Bursa'nın, YHT ağına katılacak 12'nci il olacağını belirtmişti.

Uraloğlu, Bursa-Osmaneli kesiminin, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin ana YHT ağına bağlayacak kritik bir bağlantı olduğuna dikkati çekerek, "Bu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanacak. Böylece Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin YHT tren ağına bağlanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını, 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçirdiklerini bildiren Uraloğlu, 25 tünel ve 16 viyadük inşa edilecek hattın, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede olacağı bilgisini de paylaşmıştı.

“HAT, YILDA YAKLAŞIK 30 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK KAPASİTEDE OLACAK”

Haberin Devamı

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’ndaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. 25 tünel ve 16 viyadük inşa edeceğimiz hat, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede olacak" diye ifade etmişti.