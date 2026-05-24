Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBursa hızlı treninde geri sayım başladı! Bakan tarih verdi: İstanbul ile mesafe 2 saat 15 dakikaya düşecek
HaberlerUzmanpara

Bursa hızlı treninde geri sayım başladı! Bakan tarih verdi: İstanbul ile mesafe 2 saat 15 dakikaya düşecek

24.05.2026 - 12:39 | Son Güncellenme:

#Hızlı Tren#Bursa#Abdulkadir Uraloğlu

Milyonların yıllardır beklediği Bursa hızlı tren projesinde heyecanlandıran açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’yı Ankara ve İstanbul’a yüksek hızlı tren ağıyla bağlayacak dev proje için tarih verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nın Bursa-Osmaneli kesimindeki çalışmaları yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın, 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olacağını aktardı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
İlginizi Çekebilir
İstanbul-Ankara arası hızlı tren kullanacaklara güzel haber Süre kısalıyor
İstanbul-Ankara arası hızlı tren kullanacaklara güzel haber! Süre kısalıyor
Ankara-İzmir arası hızlı tren 14 saatlik yol 3.5 saate düşecek
Ankara-İzmir arası hızlı tren! 14 saatlik yol 3.5 saate düşecek
Türkiyenin ilk hızlı tren fabrikasında çalışmalar sürüyor İşte son durum
Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında çalışmalar sürüyor! İşte son durum

Hattın tamamının, yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağına işaret eden Uraloğlu, hattın 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli kesiminin, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirtti.

Uraloğlu, "Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul güzergahlarında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek."

Haberin Devamı

Bursa hızlı treninde geri sayım başladı Bakan tarih verdi: İstanbul ile mesafe 2 saat 15 dakikaya düşecek

"BU YILIN İKİNCİ YARISINDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uraloğlu, Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa'yı takip eden 106 kilometrelik güzergahta kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"Üstyapı işlerinde sona yaklaştık. Osmaneli-Bursa güzergahındaki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa'dan itibaren TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz."

Haberin Devamı

Bursa hızlı treninde geri sayım başladı Bakan tarih verdi: İstanbul ile mesafe 2 saat 15 dakikaya düşecek

BURSA, YÜKSEK HIZLI TREN AĞINA ENTEGRE OLAN 12'NCİ İL OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin daha önce verdiği bilgilendirmede Bursa'nın, YHT ağına katılacak 12'nci il olacağını belirtmişti.

Uraloğlu, Bursa-Osmaneli kesiminin, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin ana YHT ağına bağlayacak kritik bir bağlantı olduğuna dikkati çekerek, "Bu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanacak. Böylece Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin YHT tren ağına bağlanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını, 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçirdiklerini bildiren Uraloğlu, 25 tünel ve 16 viyadük inşa edilecek hattın, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede olacağı bilgisini de paylaşmıştı.

“HAT, YILDA YAKLAŞIK 30 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK KAPASİTEDE OLACAK”

Haberin Devamı

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’ndaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. 25 tünel ve 16 viyadük inşa edeceğimiz hat, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede olacak" diye ifade etmişti.

Bursa hızlı treninde geri sayım başladı Bakan tarih verdi: İstanbul ile mesafe 2 saat 15 dakikaya düşecek
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek: Polisler içeri giriyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Polisler devreye girdiHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezinde tahliye gerginliği Kapılar kilitlendi
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Kapılar kilitlendi
Sokakta kurban kesip, atıkları gömene 29 bin 529 TL ceza
Sokakta kurban kesip, atıkları gömene 29 bin 529 TL ceza
‘Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde elimdedir’
‘Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde elimdedir’
İstanbulun sessiz imparatoru: Profiterol Fransadan tüm dünyaya yüzyılları aşan tatlı bir yolculuk
İstanbul'un sessiz imparatoru: Profiterol! Fransa'dan tüm dünyaya yüzyılları aşan tatlı bir yolculuk
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirCHP’nin tarihi ve bugünün problemi…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüBilgi, klasik eğitime dönüş, radar tuzağı
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşFonlar önce sattı sonra süpürdü
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAlbümleri yok konserleri full!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutABD ve NATO’nun yeni kuvvet modeli
Mehmet Tez
Mehmet TezCountry yükselişte
Dilara Koçak
Dilara KoçakBir sendromdan fazlası: Kadın bedeninin sessiz sinyali
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYapay zekâ çağında asıl kazanan kim olacak?
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzŞahane bir anne oğul dayanışması
Belma Akçura
Belma AkçuraDijital mafyanın görünmez kumarhaneleri
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanNe olacak bu göbeğimiz?
İlgili Haberler
Annenin son feryadı herkesi ağlattı Polis olacaktın yavrum, nereye gidiyorsun
Annenin son feryadı herkesi ağlattı! 'Polis olacaktın yavrum, nereye gidiyorsun'
DEM Parti heyeti, İmralıya doğru yola çıktı
DEM Parti heyeti, İmralı'ya doğru yola çıktı
Hayvan otlatırken ölümden döndü
Hayvan otlatırken ölümden döndü
Son dakika... Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı
Son dakika... Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı