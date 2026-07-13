Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBursa, Türkiye otomotiv üretiminin yüzde 35,5'ini karşıladı
HaberlerUzmanpara

Bursa, Türkiye otomotiv üretiminin yüzde 35,5'ini karşıladı

13.07.2026 - 17:29 | Son Güncellenme:

#Otomotiv#Bursa#OYAK Renault

Otomotiv kenti Bursa'da yılın ilk yarısında 238 bin 850 araç banttan indirildi.

Bursa, Türkiye otomotiv üretiminin yüzde 35,5ini karşıladı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden yapılan derlemeye göre, dernek üyesi firmaların ocak-haziran dönemindeki toplam otomotiv üretimi traktör dahil 673 bin 611 adet olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte Bursa'da fabrikaları bulunan üye firmalar OYAK Renault 161 bin 42, TOFAŞ 77 bin 449 ve Karsan 359 araç üretti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

BURSA'DA YILIN İLK YARISINDA 238 BİN 850 ADET ARAÇ ÜRETİLDİ

Yılın ilk yarısında 238 bin 850 adet araç üretimiyle Bursa'nın Türkiye'nin toplam otomotiv üretimine katkısı yüzde 35,5 oldu. Bursa'da banttan indirilen günlük araç sayısı ortalaması ise 1319,6 olarak gerçekleşti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bu arada ocak-haziran döneminde Türkiye'nin genel otomotiv üretimine en fazla katkıyı 222 bin 109 araçla Ford Otosan sağladı. OYAK Renault'nun ikinci olduğu üretimde, Toyota 102 bin 185 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 4 ayrı kategoride rekor kırıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSabiha Gökçen Havalimanı'nda 4 ayrı kategoride rekor kırıldıHaberi Görüntüle

BURSA, TÜRKİYE'NİN ARAÇ İHRACATINDAN YÜZDE 29 PAY ALDI

Haberin Devamı

Türkiye'de 6 aylık süreçte üretilen araçlardan 469 bin 205'i ihraç edildi. Otomotiv üretiminin üçte birinden fazlasının yapıldığı Bursa, dış satımda da önemli rol üstlendi. Ocak-haziran döneminde Bursa'dan kentteki üretimin yüzde 57'lik kısmına karşılık gelen 136 bin 65 araç, yurt dışına gönderildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bursa'nın, Türkiye'nin toplam araç ihracatındaki payı ise yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk yarısında yurt dışına Bursa'daki OYAK Renault 96 bin 322 ve TOFAŞ 39 bin 378 araç satışı yaptı.

Haberin Devamı

Bu süreçte ülke genelinde en fazla araç ihracatını üretimde olduğu gibi 193 bin 276 adetle Ford Otosan yaptı. OYAK Renault'un ikinci olduğu ihracatta Toyota 66 bin 199, Hyundai Motor Türkiye 57 bin 559 aracı yurt dışına sattı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Haluk Leventin kaçış rotası ortaya çıktı Gizli takipten havalimanına uzanan süreç
Haluk Levent'in kaçış rotası ortaya çıktı! Gizli takipten havalimanına uzanan süreç
Oğuzhan Koçun gündem olan karın kasları estetik mi, spor mu Uzmanlar noktayı koydu
Oğuzhan Koç'un gündem olan karın kasları estetik mi, spor mu? Uzmanlar noktayı koydu
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmada yeni gözaltı dalgası
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmada yeni gözaltı dalgası
Galatasarayın ilk transferi Lesley Ugochukwu İstanbula geliyor
Galatasaray'ın ilk transferi Lesley Ugochukwu! İstanbul'a geliyor
İlgili Haberler
İstanbuldaki yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 21 zanlı tutuklandı
İstanbul'daki "yasa dışı bahis ve kumar" operasyonunda 21 zanlı tutuklandı
81 ilde FETÖye dev operasyon 704 gözaltı var
81 ilde FETÖ'ye dev operasyon! 704 gözaltı var
Ankarada korkutan yangın boş arazide yanan paletlere itfaiye müdahale ediyor
Ankara'da korkutan yangın! boş arazide yanan paletlere itfaiye müdahale ediyor
Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı Ablasının cesediyle 1 hafta aynı evde yaşadı
Kötü koku ihbarı gerçeği ortaya çıkardı! Ablasının cesediyle 1 hafta aynı evde yaşadı