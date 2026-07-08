Bursa Türkiye'nin ihracatına 9,1 milyar dolarlık katkı sundu

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın yarısında Türkiye'nin ihracatı 136 milyar 58 milyon 739 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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İhracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada bulunan Bursa'dan yapılan dış satım, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 6,72'sini oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde 184 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderilen Bursa'nın ihracatı, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak 8 milyar 538 milyon 324 bin dolardan 9 milyar 144 milyon 719 bin dolara ulaştı.

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Almanya'ya yüzde 22'lik artış

Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın yarısındaki dış satım, ocak-haziran 2025'e göre yüzde 22,3 artışla 1 milyar 235 milyon 380 bin dolardan 1 milyar 511 milyon 159 bin dolara yükseldi.

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İkinci sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 14,8 yükselişle 1 milyar 181 milyon 10 bin dolardan 1 milyar 355 milyon 894 bin dolara çıktı.

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Geçen yılın aynı döneminde 650 milyon 596 bin dolarlık mal satılan İtalya'ya ihracat da yüzde 32 artarak 858 milyon 886 bin dolar oldu. İtalya bu rakamla üçüncü sırada yer aldı.

İspanya 644 milyon 478 bin dolarla dördüncü, Romanya da 435 milyon 264 bin dolarla Bursa'dan en fazla ihracat yapılan beşinci ülke olarak kayıtlara geçti.

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Otomotiv sektörünün katkısı 5 milyar dolara yaklaştı

Bursa'nın dış satımının yarısından fazlasında otomotiv sektörünün imzası var. Kentin otomotiv endüstrisinin ocak-haziran dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3 artışla 4 milyar 296 milyon 372 bin dolardan 4 milyar 997 milyon 859 bin dolara ulaştı.

Makine ve aksamları sektörünün temsilcileri ise 6 aylık süreçte 646 milyon 741 bin dolarlık dış satıma imza attı. Üçüncü sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektöründe üretim yapan sanayiciler de kentten 626 milyon 713 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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Bursa'nın 6 aylık ihracatına, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 558 milyon 276 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 407 milyon 310 bin, çelik sektörü 389 milyon 393 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 346 milyon 695 bin, iklimlendirme sanayi 312 milyon 706 bin ile demir ve demir dışı metaller sektörü ise 282 milyon 895 bin dolar katkıda bulundu.

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Elektrik ve elektronik, su ürünleri ve hayvansal mamuller, meyve sebze mamulleri başta olmak üzere 15 sektör ise 573 milyon 767 bin dolarlık dış satım yaptı.