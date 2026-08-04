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UzmanparaBurun spreyi pazarında rekabet ihlali yapan firmaya ceza
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Burun spreyi pazarında rekabet ihlali yapan firmaya ceza

04.08.2026 - 16:17 | Son Güncellenme:

#Rekabet İhlali#Burun Spreyi#İlaç Sektörü

Rekabet Kurulu, burun spreyi pazarındaki dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla, hakim durumunu kötüye kullanan Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira ceza verildiğini bildirdi.

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Burun spreyi pazarında rekabet ihlali yapan firmaya ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, tüketicilerin ilaçlara rekabetçi koşullarda erişiminin sağlanması ve kamu kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

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Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ile Avigem İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğün, dağıtımını yaptığı iki burun spreyine yönelik uygulamaların incelendiği, içerikleri ve formülleri aynı olan iki ilaçtan birinin, piyasaya yeterli miktarda sunulmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "İçeriği ve formülü aynı iki ilaçtan, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha yüksek iskonto uygulanan ürünün pazar payının yüzde 1'in altında tutulduğu belirlendi. Bu yöntem, tüketicilerin uygun fiyatlı ürüne erişimini kısıtladı." ifadeleri kullanıldı.

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Uygulamanın, çift etkin maddeli burun spreyleri alanında, rakiplerin pazara girişini engellediğinin ve kamu zararına yol açtığının anlaşıldığı ve bu kapsamda verilen cezaya işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Rekabet Kurumu, dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla, hakim durumunu kötüye kullanan Avixa'ya, uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira para cezası verdi. İlgili Avixa ürününün ruhsatının askıya alınması ve iptali ile ürünün Sosyal Güvenlik Kurumuna geri ödeme kapsamından çıkarılmasına yönelik taahhütler kabul edilerek soruşturma sonlandırıldı."

 

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