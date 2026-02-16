Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 artarak 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 54,9 artışla 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak kaydedildi. Bütçe, ocakta 214 milyar 543 milyon lira açık verdi.

Geçen yıl ocakta 23 milyar 759 milyon lira olan faiz dışı fazla verilirken, bu yılın aynı ayında 241 milyar 873 milyon lira fazla olarak hesaplandı.

Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 artarak 1 trilyon 179 milyar 372 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025'in aynı ayında yüzde 7 iken geçen ay yüzde 7,3 olarak hesaplandı.

Bu yılın ilk ayında personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 artarak 502 milyar 296 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 4 trilyon 907 milyar 309 milyon lira ödeneğin yüzde 10,2'si kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ocakta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 artışla 60 milyar 738 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 599 milyar 691 milyon lira ödeneğin yüzde 10,1'i kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 249 milyar 568 milyon lira ödeneğin yüzde 5,4'ü harcandı. Ocakta, yüzde 46,5 artışla 67 milyar 903 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 artarak 513 milyar 642 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 6 trilyon 870 milyar 794 milyon lira ödeneğin yüzde 7,5'i kullanıldı.

Ocakta 18 milyar 451 milyon lira sermaye gideri yapılırken sermaye transferi 452 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri ise 15 milyar 891 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 180 artışla 456 milyar 416 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak ayında 917 milyar 83 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 55 artarak 1 trilyon 421 milyar 245 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak ayı gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 7,2 iken geçen ay yüzde 8,7 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2025'in ocak ayına göre yüzde 49 artarak 1 trilyon 181 milyar 218 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 7,1 iken geçen ay yüzde 8,5 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 99,9 artarak 208 milyar liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 25 milyar 955 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 6 milyar 71 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 71,4, kurumlar vergisi yüzde 71,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 80,6, özel tüketim vergisi yüzde 27,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 36,9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 18,5, damga vergisi yüzde 50,2, harçlar yüzde 20,7, diğer vergiler tahsilatı yüzde 22,9 artış gösterdi.