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UzmanparaBüyük değişime 1 gün kaldı! İşte Demirören Medya yayın frekansları
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Büyük değişime 1 gün kaldı! İşte Demirören Medya yayın frekansları

14.08.2026 - 09:55 | Son Güncellenme:

#Türksat 3A#TÜRKSAT 3A#Yeni Nesil Uydular

Türkiye'nin emektar uydusu Türksat 3A görevini tamamlıyor. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleşecek taşınma işlemiyle televizyon ve radyo yayınları yeni nesil uydulara aktarılacak.

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Büyük değişime 1 gün kaldı İşte Demirören Medya yayın frekansları

Türksat 3A uydusu, yerini güçlü yeni nesil uydulara bırakıyor. Yayın aktarım operasyonu 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yarısı gerçekleştirilecek. Uydudaki tüm kanallar filonun yüksek kapasiteli üyelerine taşınmış olacak.

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İZLEYİCİLER NE YAPACAK?

Eğer televizyonunuzda veya uydu alıcınızda TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) özelliği varsa, cihazınız yeni frekansları otomatik bulup listeleyecek. Ancak eski tip standart, dahili veya harici uydu alıcısı kullanan izleyicilerin ufak bir işlem yapması gerekecek.

“ŞEBEKE TARAMASI YAPILMALI”

Otomatik güncelleme özelliği olmayan cihazlarda şebeke taraması yapılmalı. İzleyiciler, kumandalarından ayarlar menüsüne girerek '12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 3/4' ya da '12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı, FEC 3/4' değerlerinden sadece birini yazıp arama başlattıklarında, eksilen veya yeri değişen tüm kanallara yeniden kavuşabilecek.

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