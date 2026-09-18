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UzmanparaBüyük ikramiye 674 milyon TL’yi aştı! Şanslı bayide kuyruk oluştu: Bugüne kadar 5 büyük ikramiye verdim
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Büyük ikramiye 674 milyon TL’yi aştı! Şanslı bayide kuyruk oluştu: Bugüne kadar 5 büyük ikramiye verdim

18.09.2026 - 10:40 | Son Güncellenme:

#Çılgın Sayısal#Milli Piyango#İkramiye

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 674 milyon 26 bin 444 TL’ye, Süper Loto’da ise 507 milyon 226 bin 978 TL’ye ulaşmasının ardından Mersin’de bayilerde hareketlilik arttı. Vatandaşlar hayallerini gerçekleştirecek büyük ikramiye için kupon doldururken, Mersin’de Milli Piyango bayisi işleten Hikmet Kurt, “İkramiye arttıkça ilgi de artıyor. Vatandaşlar hayallerini gerçekleştirmek için bayilere geliyor” dedi.

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Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 674 milyon 26 bin 444 TL’ye, Süper Loto’da ise 507 milyon 226 bin 978 TL’ye ulaştı. Büyük ikramiyeler için çekilişler 19 Eylül Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto, 20 Eylül Pazar günü ise Süper Loto için gerçekleştirilecek.

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Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri, Çılgın Sayısal Loto ise pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor. Sonuçlar çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online internet sitesi ve Milli Piyango Online uygulamasında yayımlanıyor.

Büyük ikramiye 674 milyon TL’yi aştı Şanslı bayide kuyruk oluştu: Bugüne kadar 5 büyük ikramiye verdim

‘İKRAMİYENİN ARTMASI İLGİLİYİ DE ARTIRIYOR’

Mersin’de merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan Milli Piyango bayisi işletmecisi Hikmet Kurt, 31 yıldır şans oyunları bayisi işlettiğini belirterek, “Yaklaşık 31 yıldır buradayım. İkramiye çok güzel bir para. İkramiye büyüdükçe ilgi daha çok artıyor. Müşteriler daha fazla rağbet gösteriyor. Zaten müşterilerin çoğunun hayalleri var. ‘Bir ev alayım, araba alayım’ diyorlar. Hepsinin bir hayali var. Güzel şeyler düşünüyorlar. Herkes bir umutla yaşıyor, umutla oynuyor. Müşterilerimizi heyecanla bekliyoruz” dedi.

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Büyük ikramiye 674 milyon TL’yi aştı Şanslı bayide kuyruk oluştu: Bugüne kadar 5 büyük ikramiye verdim

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‘BUGÜNE KADAR 5 BÜYÜK İKRAMİYE VERDİM’

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Kurt, “Yoğunluk saatleri genellikle öğleden sonra başlıyor. Saat 14.00'dan akşam 17.00- 19.00’a kadar yoğunluk yaşıyoruz. Haftanın yedi günü açık olduğumuz için yedi gün de yoğun oluyor. Herkes bayim için çok şanslı bir bayi diyor. Ben bugüne kadar 5 büyük ikramiye verdim. Bunun üçü Sayısal, ikisi On Numara. Hatta benim müşterilerimden başka ilçelerden gelenler de var. Tarsus'tan geliyor, Mezitli'den geliyor. Hatta Silifke'den bile müşterim var. Başka yerde oynamıyor, illaki bana geliyorlar. Yani ‘Sen daha önce ikramiye verdin, seni tanıyoruz’ diyorlar. Bana uzaktan bile gelen var” diye konuştu.

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Büyük ikramiye 674 milyon TL’yi aştı Şanslı bayide kuyruk oluştu: Bugüne kadar 5 büyük ikramiye verdim

Kurt, “Muhakkak herkesin bir hayali var. Aşırıya kaçmamak şartıyla tabii şansınızı denersiniz. Ben müşterilere bunu tavsiye ederim. Herkes bütçesine göre çok aşırıya kaçmadan bir hobi olarak oynasın. Hem umutları devam etsin hem heyecan yaşasınlar” ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İKRAMİYE HAYALİ

Büyük ikramiye hayaliyle kupon dolduran oyunseverlerden Musa Kılıçarslan ise “Yıllardır bu büfeden oynuyoruz. Artık büyük ikramiyenin bana çıkmasını bekliyorum. İkramiye çıkınca ailemle mutlu bir hayat yaşamak istiyorum” diye konuştu.

Bir başka oyunsever Canan Servigül de büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını hayal ettiğini belirterek, “Her hafta oynuyorum. Büyük ikramiye bana çıkarsa çok sevinirim. İhtiyacımız var. Sadece bir ev ve sağlık istiyorum” ifadesini kullandı.

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