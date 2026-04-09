Çağrı Bey, Somali'de! Bakan Bayraktar: Enerji tarihinde yepyeni bir sayfa açıyoruz

Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmeye hazırlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, önemli bir aşamayı geride bıraktı. Sondaj operasyonunu gerçekleştirecek olan Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 53 günlük seyrüseferin ardından Somali’ye ulaştı.

KARŞILAMA TÖRENİ

Çağrı Bey için yarın Mogadişu Limanında bir karşılama töreni düzenlenecek. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur iştirak edecek.

KUYUYA VARIŞ 1-2 GÜN SÜRECEK

Gemi, karşılama töreninin ardından görev yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket edecek. Çağrı Bey’in Mogadişu Limanından Mogadişu’ya 372 kilometre açıkta bulunan kuyu lokasyonuna varması 1-2 gün sürecek.

TEST SÜRECİ

Çağrı Bey, kuyu lokasyonuna ulaştıktan sonra konumlanma işlemini gerçekleştirecek. Konumlanma tamamlandıktan sonra ise ilk olarak sondaj sürecine ilişkin çeşitli testler yapılacak.

EN DERİN İKİNCİ DENİZ KUYUSU

Testlerin tamamlanmasının ardından Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 3 bin 495 metre su derinliğinin bulunduğu lokasyonda, deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj gerçekleştirecek. CURAD-1 kuyusunun, 7 bin 500 derinlik ile dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması da öngörülüyor. Çağrı Bey Sondaj Gemisi’nin Somali’deki sondaj çalışmalarının toplamda 288 gün sürmesi bekleniyor.

BİNLERCE METRE DERİNLİKTE ÇALIŞABİLEN SU ALTI ROBOTU

Çağrı Bey’in yürüteceği sondaj operasyonunda 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılacak. Söz konusu sondaj operasyonu, bu tür operasyonlarda kullanılan su altı robotlarının bu derinliğe daldığı ender operasyonlardan biri olarak da kayıtlara geçecek.

7’NCİ NESİL GEMİ

İnşası 2024 yılında Güney Kore’de tamamlanan ve Türkiye’nin enerji filosuna katılan yeni gemilerden Çağrı Bey, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. ‘7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi’ olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemi, ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.

BAKAN BAYRAKTAR: ENERJİ TARİHİNDE YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hem Türkiye'nin hem de Somali'nin enerji tarihinde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Sınırlarımızı aşan ilk yurt dışı derin deniz sondajımız için 'Bismillah' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağrı Bey, Somali'de Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek üzere 15 Şubat'ta Mersin Taşucu Limanı'ndan yola çıktı.

Gemi, Akdeniz'i baştan sona geçerek Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu'na açıldı. Ardından Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu'nu geçerek planlanan 53 günlük seyir süresi sonunda Somali'ye ulaştı.

Çağrı Bey, ismini Somali'de ailede doğan ilk bebek anlamına gelen "Curad"dan alan ve Mogadişu'dan 372 kilometre açıkta bulunan CURAD-1 kuyusunda çalışacak.