Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaÇalışan herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan yıllık izinlerle ilgili kritik karar
HaberlerUzmanpara

Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan yıllık izinlerle ilgili kritik karar

09.06.2026 - 08:31 | Son Güncellenme:

#Yıllık İzin#Çalışan Hakları#Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık ücretli izin hesabıyla ilgili milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Karara göre, işçinin yıllık izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günleri yıllık izin süresinden sayılamayacak.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Yargıtaydan yıllık izinlerle ilgili kritik karar

Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar, özellikle yıllık izin hesabında hafta tatili günlerini de izin süresine dahil eden işyerleri açısından büyük önem taşıyor. Dava dosyasında, işçinin toplam 28 gün yıllık ücretli izin hakkı olduğu belirlendi. İşveren, işçinin iki farklı dönemde toplam 28 gün izin kullandığını gösteren belgeler sundu. Ancak Yargıtay, bu izin tarihleri içinde toplam 4 hafta tatili günü bulunduğunu tespit etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Altının yükselmesi için 3 şart: İşte masadaki yeni tahmin
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltının yükselmesi için 3 şart: İşte masadaki yeni tahminHaberi Görüntüle

Yüksek Mahkeme, bu 4 günün yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine karar verdi. Böylece işçinin gerçekte 28 değil, 24 gün yıllık izin kullandığı kabul edildi. İşçinin kullanmadığı 4 günlük yıllık izin alacağı bulunduğu sonucuna varıldı.

HAFTA TATİLİ BİR GÜN OLARAK HESAPLANDI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kararda haftalık izin hesabı da netleştirildi. İşyerinde haftada 6 gün çalışma düzeni bulunduğu için hafta tatili her hafta için 1 gün olarak hesaplandı.

Yargıtay, yıllık izin hakkının ücrete dönüşebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerektiğini de vurguladı.

Haberin Devamı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 56. maddesine göre, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izne denk gelen ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmıyor.

Haberin Devamı
CHP'de 13.30 düellosu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCHP'de 13.30 düellosuHaberi Görüntüle

YILLIK İZİN KULLANIMINDA YAZILI BELGE ZORUNLULUĞU

Haberin Devamı

Kararda dikkat çeken bir diğer nokta ise ispat yükü oldu. İşçinin yıllık izinlerini kullandığını kanıtlama yükümlülüğü işverene ait. Yani işveren, yıllık izin kullanımını yazılı belgelerle ortaya koymak zorunda.

Bu karar, çalışanların yıllık izin hakkının korunması açısından önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor. Artık izin hesabı yapılırken yalnızca takvim günleri değil, izin dönemine denk gelen hafta tatili ve resmi tatiller de ayrıca dikkate alınacak.

EN ÇOK OKUNANLAR
CHPde kürsü savaşı Özel ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya... Salondan ilk görüntü
CHP'de kürsü savaşı! Özel ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya... Salondan ilk görüntü
Altının yükselmesi için 3 şart: İşte masadaki yeni tahmin
Altının yükselmesi için 3 şart: İşte masadaki yeni tahmin
Uzun soluklu strateji diyerek duyurdular Denklem değişti: Türkiye neden radarda
'Uzun soluklu strateji' diyerek duyurdular! Denklem değişti: 'Türkiye neden radarda?'
İstanbul’u bırakıp köyüne yerleşti Geri dönmemek üzere yol çıktık, 15-20 bin lira yetiyor
İstanbul’u bırakıp köyüne yerleşti! 'Geri dönmemek üzere yol çıktık, 15-20 bin lira yetiyor'
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkFENERBAHÇE
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluEzan ve Tarkan
Eren Aka
Eren AkaTHY’nin yeni rotası: GELECEK
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaLondra’da güçlerini birleştirdiler
İlgili Haberler
Son dakika... MHP lideri Bahçeliden açıklamalar
Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
Ezber bozan hikaye Cezaevinden üniversitede bölüm birinciliğine
Ezber bozan hikaye! Cezaevinden üniversitede bölüm birinciliğine
CHPde kürsü savaşı Özel ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya... Salondan ilk görüntü
CHP'de kürsü savaşı! Özel ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya... Salondan ilk görüntü
Hatayda kan donduran olay Serum yerine bebeğin parmağı kesildi
Hatay'da kan donduran olay! Serum yerine bebeğin parmağı kesildi