Çalışanlar dikkat! Doğum izninde merak edilen 5 soru, 5 cevap

23.04.2026 - 12:07 | Son Güncellenme:

Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresi uzatıldı. Peki şartları neler? Hangi koşulları karşılayanlar yararlanabiliyor? Babalık izni kaç gün oldu? İşte merak edilen 5 soru ve yanıtı...

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeyle, kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni süresi uzatılırken kanun hakkında merak edilen 5 soru ve yanıtı şöyle:

1- DOĞUM İZNİ SÜRELERİNİN UZATILMASINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.

2- YASA, DOĞUM ÖNCESİ ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN NE ÖNGÖRÜYOR?

Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.

3- DÜZENLEMEDEN DOĞUM İZNİNİ TAMAMLAYANLAR YARARLANABİLECEK Mİ?

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.

4- BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.

5- YASAYLA, KORUYUCU AİLELERE YÖNELİK NASIL BİR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLÜYOR?

Koruyucu aile olmanın teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

