Çalıştığı iş yerinde müdürünü dövdü! Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar

Bursa’da bir fabrikada 23 yıldır çalışan K.L. ile vardiya amiri arasında vardiya düzeni nedeniyle tartışma çıktı. İşçi, amirini çalışanlara karşı adil davranmamakla suçladı.

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Saat 23.00 sıralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziki kavgaya dönüştü. İddiaya göre K.L., eline aldığı sert bir cisimle vardiya amirinin başına vurdu, ardından yumruklu saldırıda bulundu.

Kavgaya karışan işçi ile vardiya amiri, işyerindeki huzur ve çalışma düzenini bozdukları gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

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İŞÇİ, FESHİN HAKSIZ OLDUĞUNU SAVUNDU

İş Mahkemesi’ne başvuran K.L., iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiğini ileri sürdü. Amirine küfür ya da hakaret etmediğini savunan işçi, yalnızca vardiya dağılımında adil davranılmasını istediğini belirtti.

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Vardiya amirinin kendisine hakaret ederek üzerine yürüdüğünü öne süren K.L., amirinin maket bıçağı çıkardığını ve diğer çalışanların araya girmesiyle olayın büyümesinin engellendiğini iddia etti. İşçi, kıdem ve ihbar tazminatlarının işverenden tahsil edilmesini talep etti.

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İŞVEREN KAMERA KAYITLARINI DELİL GÖSTERDİ

Davalı şirket ise işçinin sözlü ve fiziki kavga nedeniyle haklı gerekçeyle işten çıkarıldığını savundu. İşveren, K.L.’nin vardiya amirine bağırdığını, tartışmanın ardından elindeki sert cisimle amirine vurduğunu ve yumruk attığını belirtti. İşçinin alınan savunmasında vardiya amirine vurduğunu kabul ettiği de ifade edildi.

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Diğer çalışanların beyanları, tutanaklar ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini belirten şirket, disiplin kurulu kararıyla her iki çalışanın da tazminatsız işten çıkarıldığını açıkladı.

İLK MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

İş Mahkemesi, kavganın kim tarafından başlatıldığının ve olayda haksız tahrik bulunup bulunmadığının kesin olarak belirlenemediğine dikkat çekti.

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Kamera kayıtlarında taraflar arasında tartışma yaşandığının görüldüğünü ancak kimin hangi eylemde bulunduğunun açıkça tespit edilemediğini belirten mahkeme, işverenin haklı feshi ispatlayamadığına karar verdi. Mahkeme, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul etti.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZDU

İşverenin istinaf başvurusu üzerine dosya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin vardiya amirine fiziki saldırıda bulunduğunun tanık anlatımlarıyla sabit olduğunu belirtti. İşçinin amirinin sırtına vurmasının sataşma kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekildi.

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Bu nedenle işveren açısından haklı fesih şartlarının oluştuğuna hükmeden mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak davanın reddine karar verdi.

SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin gündemine geldi. Yargıtay, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını onadı. Böylece amirine fiziki saldırıda bulunduğu belirlenen işçi, 23 yıllık çalışmasının ardından kıdem ve ihbar tazminatı alamadı.

Karar, işyerinde başka bir çalışana veya amire saldıran işçinin iş sözleşmesinin tazminatsız olarak feshedilebileceğini bir kez daha ortaya koydu.