Camideki delikten hazine çıktı! Bakan Ersoy: Titizlikle çalıştık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış törenindeki konuşmasında, Friglerden Roma ve Bizans'a, Selçuklulardan Germiyanoğulları ve Osmanlı'ya uzanan köklü tarihiyle, Anadolu'nun kadim medeniyet mirasını taşıyan kente özel bir kültür ve sanat mekanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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Kütahya'da müzecilik çalışmalarının 90 yıllık geçmişinin olduğunu belirten Ersoy, bu toprakların barındırdığı binlerce yıllık emanetlerin gün yüzüne çıktığını, eser sayısının da artmaya başladığını kaydetti.

Ersoy, bu 90 yıllık yolculukta ilk kez Kütahya'nın arkeolojik mirasını, kent ve etnografya koleksiyonlarını, çini geleneğini, üretim ve madencilik hafızası ile çocuklara yönelik müzecilik yaklaşımını, yeni müzenin çatısı altında bir araya getirdiklerini dile getirerek, "Böylece ziyaretçilerimize, Kütahya'nın hikayesini birbirinden ayrı parçalar halinde değil, binlerce yıl boyunca birbirini tamamlayan kültürel katmanlarıyla birlikte deneyimleme imkanı sunuyoruz." dedi.

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Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi ile ilgili bilgi veren Ersoy, şöyle devam etti:

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"Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Valiliği ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 2013 yılında imzalanan protokolle başlayan uzun soluklu bir çalışmanın sonucudur. 2015 yılında başlayıp geniş bir zamana yayılan proje ve yapım çalışmalarıyla geçmişi gelecekle buluşturacak bir kültür-sanat mekanı vücuda gelmiştir. Ayrıca bu yapıda Müze Müdürlüğü yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün de hizmet verecek olması, burayı Kütahya'nın kültürel mirasının korunması ve yönetilmesi noktasında bir merkez haline getirmektedir. Müzemizde, 'Arkeoloji', 'Kent ve Etnografya', 'Çini', 'Maden' ve 'Çocuk' olmak üzere farklı temalara ayrılmış bölümler yer alıyor. Koleksiyonumuz, son derece zengin, 30 bin 959 arkeolojik eser, 4 bin 78 etnografik eser ve 27 bin 664 sikke olmak üzere toplam 62 bin 701 eser, bu çatı altında muhafaza edilecek. Teşhirde ise misafirlerimizle yaklaşık 3 bin 300 eseri buluşturuyoruz."

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AİZANOİ ANTİK KENTİ KAZILARINDAN ESERLER SERGİLENİYOR

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Bakan Ersoy, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kazı ve restorasyon projesi olan "Geleceğe Miras"ı hayata geçirdiklerini, müzede sergilenecek eserlerin önemli bir bölümünün proje kapsamında 12 aylık kazı statüsünde yürütülen Aizanoi Antik Kenti kazıları ile başta Seyitömer Höyük olmak üzere bölgede gerçekleştirilen kurtarma kazılarından geldiğini anlattı.

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Ersoy, 2022 yılında kazı çalışmalarına başlanan ve 12 aylık kazı statüsüne alınan Tavşanlı Höyük'ün sakladığı emanetlerin de gün yüzüne çıktıkça müzede sergileneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Koleksiyonumuzda Mekke, Medine ve Kudüs'ün 1816-1817 yıllarına ait tasvirlerini, yani Hac Şahadetnameleri'ni de görebilirsiniz. Bu eserler, 2022'de Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerimizin Parmakören Köyü Camisi'nde inceleme yaptıkları sırada cami duvarı içerisinde bir delikte sıkıştırılmış halde bulundu. Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanlarımızın titiz çalışmalarıyla restore edilerek orijinal haline getirildiler ve ait oldukları şehre döndüler."

Müzelerin yalnızca kültür varlıklarının korunduğu ve sergilendiği mekanlar olmadığına dikkati çeken Ersoy, müzeleri araştırmanın, eğitimin, kültür ve sanatın toplumla buluştuğu, toplumun kültürel hafızasını güçlendiren ve şehirlerin kültürel hayatına yön veren yaşayan kurumlar olarak ele alıp bu bakış açısıyla inşa ettiklerini söyledi.

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Ersoy, Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nin de bu anlayışta biçimlendiğini vurgulayarak, "Burası 150 kişilik konferans salonu, geçici sergi alanı, çocuk müzesi ve restoran alanıyla farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap eden yaşayan bir kültür merkezi. Özellikle çocuk müzesiyle çocuklarımızın kültürel mirasımızla erken yaşta tanışmasını, tarih ve arkeolojiye dokunarak, görerek ve deneyimleyerek öğrenmesini çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne ve babalara seslenen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailecek geçirilecek zamanlar planlanırken müzemizi muhakkak değerlendirin. Çocuklarınız, antik kentlerden çinilere, gündelik hayattan madenciliğe bu toprakların hafızasına yavaş yavaş vakıf olsun. Onların zihninde en erken dönemlerden itibaren tarihe, kültüre, sanata dair bir kapı açmanız, çok değerli ve faydalı olacaktır. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz tarihi ve kültürel miras, bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk bilinciyle her bir kültür varlığımızı korumaya, araştırmaya, anlatmaya ve anlaşılmasını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Kütahya'nın binlerce yıllık hikayesinin farklı parçalarını yeniden bir araya getiren bu yapı, kulak vermeniz gereken çok fazla hikaye, çok fazla bilgi barındırıyor."

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Bakan Ersoy, kentin tarihini, sanatını ve kültürel zenginliğini geniş kitlelerle buluşturacak Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi'nin şehrin kültür turizmine de önemli bir ivme kazandıracağına inandığını sözlerine ekledi.

Ersoy, konuşmanın ardından Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir ile müzede incelemelerde bulundu.