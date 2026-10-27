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Canik M3 Falcon hayran bıraktı! Dakikada 1200 atış

27.10.2026 - 13:04 | Son Güncellenme:

#CANİK#Canik M3 Falcon#BORAN VIII Yarışması

BORAN VIII Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’na damga vuran Canik, dakikada 1200 atım hızına ulaşabilen M3 ağır makineli tüfeğinin ateş gücünü canlı atış gösterisiyle askeri heyetlere sergiledi.

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Canik M3 Falcon hayran bıraktı Dakikada 1200 atış

Canik'ten yapılan açıklamaya göre, organizasyona platin sponsor olarak katılan Canik, silah sistemlerinin yanı sıra eğitim ve atıcılık alanındaki faaliyetleriyle de etkinlikte yer aldı.

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Canik Academy koordinasyonunda düzenlenen Canik Tabanca Atış Yarışması'nda katılımcılar, farklı senaryolardan oluşan parkurda atış becerilerini sergiledi. Etkinlik kapsamında oluşturulan sergi alanında ise şirketin askeri ve kolluk kuvvetlerine yönelik geliştirdiği silah sistemleri ile Canik Store'un ürün ve aksesuarları tanıtıldı.

Yarışmanın Seçkin Gözlemci Günü programında, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi ve beraberindeki heyetin yanı sıra üst düzey komutanlar ve uluslararası delegasyonlar Canik standını ziyaret ederek sistemler hakkında bilgi aldı.

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AĞIR MAKİNELİ TÜFEKLER CANLI ATIŞLARLA TANITILDI

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen canlı atış gösterilerinde, Canik'in 12,7×99 mm ağır makineli tüfek ailesinin farklı görev ve platform konfigürasyonlarındaki kabiliyetleri sergilendi.

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Tripod üzerine entegre edilen susturuculu namlu konfigürasyonuna sahip M2 QCB ağır makineli tüfek, azaltılmış ses ve namlu aleviyle gerçekleştirilen atışlarda hassasiyet kabiliyetini ortaya koydu. Tekli kaide üzerinden yapılan M2 QCB atışlarında ise sistemin kontrol edilebilir ateş gücü ve farklı platformlara uyarlanabilir yapısı gösterildi.

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Canlı atışların dikkati çeken bölümlerinden biri de Naval Flex 50 deniz kaidesine entegre edilen M3 ağır makineli tüfekle gerçekleştirilen gösteri oldu. Dakikada 1200 atıma ulaşabilen M3'ün yüksek atım hızı ve yoğun ateş gücü, gösteriyi takip eden askeri heyetlere tanıtıldı.

Farklı kaide ve görev konfigürasyonlarında gerçekleştirilen atışlarla Canik'in ağır makineli tüfek sistemlerinin kara ve deniz platformlarının operasyonel ihtiyaçlarına yönelik kullanım seçenekleri ortaya konuldu.

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Etkinlikte ayrıca Canik'in 30×113 mm kalibreli VENOM LR orta kalibre topu ile Canik Robotics tarafından geliştirilen TRAKON CORE 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) de sergilendi.

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"SAHADA SAĞLANAN BAŞARI VE GÜVEN, STRATEJİK İŞBİRLİKLERİNE DÖNÜŞÜYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Academy Direktörü İsmail Dut, BORAN VIII Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Platin Sponsor olarak yer almaktan ve 20'den fazla ülkenin keskin nişancı birliklerini ağırlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

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Canik Ordnance şirketlerinin silah üretimindeki yetkinlikleri ile Canik Robotics'in stabilize robotik sistemler alanındaki çalışmalarının bir araya gelerek bütünleşik çözümler sunduğunu vurgulayan Dut, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetlerimizin operasyonel envanterinde sahada kendini kanıtlayan sistemlerimiz, uluslararası pazarlarda da büyük bir güven yaratmakta ve ihracatımızı ivmelendirmektedir. Sahada sağlanan başarı ve güven, küresel arenada sürdürülebilir stratejik işbirliklerine dönüşmektedir. Bu çabaya katkı sağlayan BORAN VIII Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’nın bir parçası olmaktan, yeni işbirlikteliklerine kapı aralamaktan memnuniyet duyuyoruz."

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