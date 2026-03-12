Cari işlemler hesabı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2026'da cari işlemler hesabında 6 milyar 807 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 228 milyon dolarlık açık verildi.

Haberin Devamı

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 6 milyar 967 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ocakta cari açık yaklaşık 32,9 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde de 71,2 milyar dolarlık açık oluştu.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,1 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24,1 milyar dolar ve 695 milyon dolar açık verdi.

Söz konusu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2 milyar 639 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 687 milyon dolar ve 2 milyar 471 milyon dolar oldu.

Ocak ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 4,2 milyar dolar, krediler 36,1 milyar dolar ve ticari krediler 300 milyon dolar katkı verirken net efektif ve mevduatlar 10 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Haberin Devamı

Söz konusu dönemde Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 16,5 milyar dolar oldu.

Ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 22 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 716 milyon dolar artarken yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 694 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 208 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 163 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları ise ocak ayında 8 milyar 392 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 463 milyon dolar ve DİBS piyasasında 4 milyar 10 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 586 milyon dolar, 2 milyar 407 milyon dolar ve 469 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 410 milyon dolar ve 1 milyar 740 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet 69 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Diğer yatırımlar altında bakıldığında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarının, 3 milyar 617 milyon doları Türk lirası ve 2 milyar 77 milyon doları yabancı para cinsinden olmak üzere toplam 5 milyar 694 milyon dolar net artış kaydettiği görüldü.

Böylece resmi rezervlerde bu ay 11 milyar 996 milyon dolar net artış oldu.