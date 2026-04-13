Cari işlemler hesabı belli oldu

Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanpara

13.04.2026 - 11:08

#Ödemeler#Cari İşlemler#TCMB

Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubat ayında 7 milyar 501 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 462 milyon dolarlık açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Şubat 2026'da cari işlemler hesabında 7 milyar 501 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 462 milyon dolarlık açık verildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 478 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, şubat ayında cari açık yaklaşık 35,4 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde 73,2 milyar dolarlık açık oluştu.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24 milyar dolar ve 900 milyon dolar açık verdi.

Söz konusu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2 milyar 14 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 215 milyon dolar ve 1 milyar 841 milyon dolar oldu.

Haberin Devamı

Söz konusu dönemde Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 24,2 milyar dolar oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Şubat ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 138 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 780 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 918 milyon dolar yükseldi.

Haberin Devamı

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 225 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 230 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları ise şubat ayında 780 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 932 milyon dolar ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında 366 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşikler, bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 43 milyon dolar ve 674 milyon dolar net alış, diğer sektör ihraçlarında ise 81 milyon dolar net satış yaptı.

Haberin Devamı

Yurt dışından kredi kullanımlarında şubat ayında bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 17 milyon dolar, 226 milyon dolar ve 1 milyar 478 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında bakıldığında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 882 milyon dolar net artış ve yabancı para cinsinden 2 milyar 390 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 1 milyar 508 milyon dolar net azalış kaydettiği görüldü.

Haberin Devamı

Resmi rezervlerde ise söz konusu ayda 10 milyar 630 milyon dolar net azalış oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR
Altında öne çıkan yeni rakam ABD-İran anlaşamadı: Fiyatlar şimdi ne olacak
Altında öne çıkan yeni rakam! ABD-İran anlaşamadı: Fiyatlar şimdi ne olacak?
Galatasaray - Kocaelispor maçındaki iki penaltı pozisyonunu eski hakemler yorumladı Gol öncesi ofsayt tartışması
Galatasaray - Kocaelispor maçındaki iki penaltı pozisyonunu eski hakemler yorumladı! Gol öncesi ofsayt tartışması
Harvardda okudu, baba emanetine döndü 75 tonluk üretim: Bu acıyı böyle hafiflettim
Harvard'da okudu, baba emanetine döndü! 75 tonluk üretim: 'Bu acıyı böyle hafiflettim'
Bölgesel tümör küresel tehdit
Bölgesel tümör küresel tehdit
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirYAHUDİLER İÇİN TEHLİKE KİM?
Tunca Bengin
Tunca BenginÖzel’in kafası karışık...
Cem Kılıç
Cem KılıçTürk taraflarda yabancı hukuk
Didem Özel Tümer
Didem Özel Tümer47 yıl hazırlanılan savaşın arası
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşGüvensizlik, farklı yöntemler ve beklentiler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBunun sonunda barış olamaz
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluVance’in bıraktığı soru işaretleri
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesKetojenik diyet: Yağ yakarken sağlığınızdan oluyor musunuz?
Asu Maro
Asu MaroSevgi ile kibir arasındaki fark
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBilimin Ressamı Santiago Ramón y Cajal
Atilay Kandemir
Atilay Kandemir‘Atları çok seviyorum’
İlgili Haberler
6 ton altını İsviçre'de rehin kalan iş insanı Sait Ali Bayrak: O varlıklar Elazığ'a gelecek!
Son dakika... MEB duyurdu! LGS başvuru süresi uzatıldı
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 'cezaevi koşullarının yetersiz olduğu' iddialarına ilişkin açıklama
