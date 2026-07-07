Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına yarın başlayacak
HaberlerUzmanpara

ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına yarın başlayacak

07.07.2026 - 14:46 | Son Güncellenme:

#ÇAYKUR#Yaş Çay Alımları#Çay Tarımı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü ikinci sürgün yaş çay alımlarına yarın başlayacağını duyurdu.

ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına yarın başlayacak

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, birinci sürgün yaş çay alımlarının 28 Haziran'da sona erdiği hatırlatılarak, ikinci sürgün alımlarına yarın başlanacağı belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Açıklamada, ikinci sürgün döneminde sürecin sağlıklı yürütülmesi amacıyla bazı hatırlatmalar yapıldığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İkinci sürgün döneminde genel hava koşulları ve makineli hasat oranının oldukça artması nedenleriyle hasat sürecinin kontrollü yapılması hepimizin önceliği olmalıdır. Alım süreçlerinde yığılmaların oluşması kaos ortamına sebebiyet verebileceği gibi bu durumun neden olacağı kalite sorunları ise çay tarımının sürdürülebilirliğini olumsuz olarak etkileyebilecektir. Bu koşullar altında teşekkülümüz tarafından bildirilen günlük alım limitleri ve randevu sistemi başta olmak üzere yaş çay alım süreçlerine ait uygulamalarla uyumlu bir şekilde sürecin yürütülmesi tüm paydaşlarımız için önem arz edecektir."

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Sürgün boyunca kurum olarak alım limitlerinin azami seviyede tutulmaya devam edileceği aktarılan açıklamada, "Unutmayalım ki yaptığımız her planlama ve işlemde çayımızın bolluk ve bereketinden hem bugün hem de gelecekte istifade edebilmemiz için değerlendirme yapmak durumunda olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle ikinci sürgünde başta üreticilerimiz olmak üzere çay tarımının tüm paydaşlarına kolaylıklar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Tarihi NATO Zirvesi Ankarada başladı İşte tüm detaylar
Tarihi NATO Zirvesi Ankara'da başladı! İşte tüm detaylar
Ecenin ölüm kahvaltısı: Evime patates almak haram
Ece'nin ölüm kahvaltısı: Evime patates almak haram
Didem Ceran 15 saatlik operasyonla yüz nakli olmuştu Kendisini dünyaca ünlü yıldızla karşılaştırdı
Didem Ceran 15 saatlik operasyonla yüz nakli olmuştu! Kendisini dünyaca ünlü yıldızla karşılaştırdı
Yatırımcılar dikkatle izliyor Altın piyasasında önemli hamle
Yatırımcılar dikkatle izliyor! Altın piyasasında önemli hamle
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkBEŞLİ CUNTA
Zafer Şahin
Zafer ŞahinNetanyahu ile aynı düzlemde buluşmak!
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluFerhat Göçer, her dilden, her telden
Güldener Sonumut
Güldener SonumutZirvenin liderleri ve gövel ördekleri!
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluMutfakta biri var
Eren Aka
Eren AkaSahte güneş kremi nasıl anlaşılır?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaHollywood’un iç mimarı İstanbul’un gönüllü elçisi oldu
İlgili Haberler
Şanlıurfada dehşet anları Boşanma aşamasındaki eşini durakta görünce kurşun yağdırdı
Şanlıurfa'da dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşini durakta görünce kurşun yağdırdı
İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankaraya geldi
İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara'ya geldi
İstanbul Üniversitesinden İmamoğlu açıklaması: Gerçeğe aykırı beyanda bulundu
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu açıklaması: Gerçeğe aykırı beyanda bulundu
Dışişleri Bakanlığı, Suriyenin başkenti Şamdaki bombalı saldırıları kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki bombalı saldırıları kınadı