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ÇAYKUR üreticiden 740 bin tonu aşkın yaş çay aldı

14.11.2026 - 11:07 | Son Güncellenme:

#ÇAYKUR#Çay Üretimi#Yusuf Ziya Alim

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bu yıl aldıkları 740 bin tonu aşkın yaş çayın bedeli olarak üreticilere yaklaşık 26 milyar lira ödeme yaptıklarını söyledi.

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ÇAYKUR üreticiden 740 bin tonu aşkın yaş çay aldı

Birinci ve ikinci sürgünde 259 biner ton, üçüncü sürgünde ise 220 bin tonun üzerinde yaş çay aldıklarını ifade eden Alim, "Toplamda 740 bin 500 tonun üzerinde alım oldu, bundan da 155 bin ton kuru çay elde ettik." dedi.

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Alim, üreticilere yaklaşık 26 milyar lira yaş çay bedeli ödediklerine işaret ederek, "Ödemelerin yaklaşık yüzde 95'ini gerçekleştirdik. Bu ay sonunda diğer ödemeyi de yapınca üreticilerimize olan yaş çay bedeli ödemelerimizi tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Bugüne kadar 100 civarında ülkeye çay ihraç ettiklerini anlatan Alim, bunlardan 26'sının Avrupa ülkesi olduğunu kaydetti.

Alim, ihracat yapılan ülke sayısını artırmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Biz, üzerine kar yağan çayın yetiştiği nadir ülkelerden biriyiz. Çayımız ilaç değil ama sağlıklı, faydalı bir içecek. Herkesin tatmasını istiyoruz. Bu anlamda her geçen gün farklı ülkelere çay gönderebilmenin hesabını ve çalışmasını yapıyoruz."

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Birkaç farklı ülkeden bayilik talebi aldıklarını belirten Alim, "Amacımız, çayımızı tüm dünyaya bir şekilde gönderebilmek, tanıtabilmek ve tattırabilmek. Hasat döneminde ilaçlama yapılmadan üretilen, pestisit kalıntısı olmayan doğal bir çayımız olduğu için herkesin bir şekilde tatmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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"Beyaz çayı iç pazarımıza ancak yetiştirebiliyoruz"

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Beyaz çaya talep olduğunu ancak üretimin iç pazardaki ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde kaldığını vurgulayan Alim, üretim miktarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Alim, beyaz çay üretiminde kullanılan yaş çayın kilogram alım fiyatının 8 bin lira olmasına rağmen istedikleri miktarda ürün temin edemediklerini anlatarak, "Geçen yıl 286 kilogram civarındaydı, bu yıl 292 kilogram oldu. Biz bunun 300-500 kilogram hatta 1 ton olmasını istiyoruz ama maalesef olmuyor. Beyaz çayı kendi iç pazarımıza ancak yetiştirebiliyoruz." dedi.

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Çay atıkları topraksız tarımda değerlendirilecek

Yusuf Ziya Alim, ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları da sürdürdüklerini söyledi. Çay atıklarının değerlendirilmesi amacıyla yeni bir ürün üzerinde çalıştıklarına işaret eden Alim, şunları kaydetti:

"Atıkları topraksız tarımda ve tek yıllık bitkilerin yetiştirilmesinde altlık olarak kullanmak için 'çaykopit' dediğimiz bir ürün üzerinde çalışıyoruz. Çay ihtisas üniversitesi olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemiz başta olmak üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesindeki hocalarımızın ortaklaşa çalışmaları var. Nihai noktaya geldiler, yaklaşık 1,5 ay önce çiçek ve domates yetiştirilmesi konusunda farklı analizler ve denemeler yapıldı."

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Alim, bu çalışmayla hem ithalata bağımlılığın azaltılmasını hem de çay atıklarının ekonomik değere dönüştürülmesini hedeflediklerini belirterek, "Yurt dışından gelen bu materyaller, su tutma özelliği nedeniyle Hindistan cevizi kabuğundan yapılıyor. Biz de çay atıklarının topraksız tarıma elverişli olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta burada önemli olan su tutabilme özelliği. Çay atıklarımızın bu konuda uygun bir materyal olacağını ve ticari olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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