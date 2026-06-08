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ÇAYKUR yaş çay alımına 1 günlük ara verecek

08.06.2026 - 13:45 | Son Güncellenme:

#ÇAYKUR#Çay Alımı#Çay Üretimi

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce, stoklarda bekleyen yaş çayların işlenebilmesi ve yaş çay alımlarının sağlıklı sürdürülebilmesi için yaş çay alımlarına yarın 1 günlük ara verileceği belirtildi.

ÇAYKUR yaş çay alımına 1 günlük ara verecek

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarına 49 fabrikada, tüm imkanlar seferber edilerek devam edildiği aktarıldı. Bugün itibarıyla üreticilerden yaklaşık 149 bin ton yaş çay alındığı, mevcut stoğun 18 bin tona ulaştığına işaret edildi.

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Alım süreçlerinin sürdürülebilir olması için tüm imkanların zorlanarak, 9 bin 250 ton olan günlük işleme kapasitesinin üzerinde üretim gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Günlük işleme kapasitelerinin programlarımız dahilinde hayata geçebilmesi için oluşturmuş olduğumuz ekiplerle 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yürütüyoruz. Almış olduğumuz yaş çay miktarına ve elimizde işlenmeyi bekleyen stoklara göre zaman zaman alımlara ara vermek durumunda kalabilmekteyiz." ifadesi kullanıldı.

Uygulama ile yoğunluğun azaltılması, daha rahat bir ortamda alım gerçekleştirilmesi ve çayın kalitesinin korunmasının hedeflendiği belirtilerek, "Bu nedenlerle, stoklarımızda bekleyen yaş çayların işlenebilmesi ve sonrasında yaş çay alımlarımızın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına 9 Haziran Salı günü bir günlüğüne alımlarımıza ara vereceğiz." denildi.

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ÇAYKUR'un her şart ve koşulda üreticilerin bahçelerinde bekleyen çayları almaya devam edeceği de kaydedildi.

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