UzmanparaÇAYKUR'un personel alımında 40 yaş şartı kaldırıldı
ÇAYKUR'un personel alımında 40 yaş şartı kaldırıldı

25.04.2026 - 09:28 | Son Güncellenme:

#ÇAYKUR Personel Alımı#Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü#Resmi Gazete Kararları

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesinde çalışan sözleşmeli personel atamalarında "40 yaşını doldurmamış olmak" şartı aranmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ÇAYKUR'un işçi kadrolarında en az 5 yıl veya geçici iş pozisyonlarında son 5 yıl içerisinde en az 25 ay süreyle istihdam edilen ve Genel Müdürlükteki kadro veya pozisyonlarıyla ilişikleri devam edenlere ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, 3 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karardaki "ocak ayının birinci günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış bulunmaları kaydıyla" ibaresi kaldırıldı.

Sözleşmeli personel pozisyonları için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamaları esas alınarak belirlenenler, durumlarına uygun sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilecek.

