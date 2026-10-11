Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Edirne esnafını sevindirdi

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberlerimizi Google'da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda yolcu seferleri başladı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Hızlı tren seferleri kentteki esnafı da sevindirdi. Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, son günlerde kentte hareketlilik yaşandığını söyledi.

Çerkezköy'den çok sayıda ziyaretçinin kente geldiğini belirten Meriç, hızlı trenin turizmi daha fazla hareketlendireceğini belirtti.

Esnaflardan Güray Koç da Edirne'nin uzun süredir beklediği hizmetin hayata geçtiğini ve hızlı trenin esnafa ve turizm sektörüne katkı sunacağını kaydetti.

Haberin Devamı

Esnaflardan Emre Uzun ise hızlı tren seferlerinin kentte yoğunluk oluşturduğunu ve bu yoğunluğun sürmesini beklediklerini anlattı.

Çerkezköy'den gelen Semih Baran da hızlı trenin konforlu ve rahat olduğunu dile getirdi.

Haberin Devamı

Edirne'ye gezmeye geldiğini anlatan Baran, projeyi hizmete sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.