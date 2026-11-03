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Cevdet Yılmaz: Politikalarımızın kazanımlarını vatandaşlarımızın alım gücüne yansıtacağız

03.11.2026 - 11:59 | Son Güncellenme:

#Cevdet Yılmaz#Enflasyon#Ekim Ayı Enflasyonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "​​Enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürme hedefimiz doğrultusunda, ekonomimizde öngörülebilirliği artıran ve sürdürülebilir büyümenin temellerini güçlendiren politikalarımızla sağlayacağımız kazanımları vatandaşlarımızın alım gücüne ve yaşam standartlarına kalıcı biçimde yansıtmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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Cevdet Yılmaz: Politikalarımızın kazanımlarını vatandaşlarımızın alım gücüne yansıtacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, ekonomi programının temel önceliği olan, enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül politika yaklaşımını sürdürdüklerini belirtti.

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Tüketici enflasyonunun ekimde yüzde 2,58 oranında gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 29,77 seviyesinde yatay seyrettiğini aktaran Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle küresel enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin, üretim ve lojistik maliyetleri kanalıyla yurt içi fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Cevdet Yılmaz, gıda grubu yıllık enflasyonun, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki yükselişle yüzde 27,7 seviyesinde yatay seyrederken, yeni sezona geçişin etkisiyle yükselen giyim ve ayakkabı fiyatlarının da etkisiyle temel mal grubu yıllık enflasyonun ise yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hizmet grubunda ise kira enflasyonundaki iyileşme devam ederken, yıllık hizmet enflasyonu da düşüşünü sürdürmüştür. Küresel ve bölgesel gelişmelerin fiyatlar üzerinde oluşturabileceği baskıların yanı sıra bu belirsizliklerin iktisadi faaliyet ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerini de dikkate alarak enflasyonla mücadelemizi çok yönlü bir politika çerçevesinde yürütüyoruz. Para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki koordinasyonu güçlendirerek dışsal dalgalanmaların ekonomimize etkilerini sınırlamaya ve makroekonomik istikrarı desteklemeye odaklanıyoruz.

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Bu kapsamda, fiyat istikrarına yönelik politikalarımızı üretim kapasitesini artıran, arz koşullarını iyileştiren ve maliyet baskılarını azaltan yapısal adımlarla tamamlıyoruz. Özellikle tarımsal üretimde planlama ve verimliliğin geliştirilmesi, enerji arzının çeşitlendirilmesi, konut arzının artırılması ve lojistik altyapısının iyileştirilmesi yoluyla fiyat istikrarını destekleyecek daha güçlü bir üretim ve arz yapısı oluşturmayı amaçlıyoruz. Enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürme hedefimiz doğrultusunda, ekonomimizde öngörülebilirliği artıran ve sürdürülebilir büyümenin temellerini güçlendiren politikalarımızla sağlayacağımız kazanımları vatandaşlarımızın alım gücüne ve yaşam standartlarına kalıcı biçimde yansıtmayı hedefliyoruz."

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