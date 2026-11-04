Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaÇiftçilere 115,5 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldı
HaberlerUzmanpara

Çiftçilere 115,5 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

04.11.2026 - 11:13 | Son Güncellenme:

#Tarım Destekleri#Çiftçi Ödemeleri#Bitkisel Üretim

Tarım ve Orman Bakanlığı, ocak-eylül döneminde çiftçilere 115 milyar 496 milyon lira destekleme ödemesi yaptı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çiftçilere 115,5 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

Tarımsal üretimin güçlendirilmesi için üreticilerin desteklenmesine devam ediliyor. Bakanlık, üreticileri bitkisel ve hayvansal üretim, kırsal kalkınma, tarımsal AR-GE ve su ürünleri üretimi alanlarında destekliyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu kapsamda tarımsal desteklerden bu yıl 3 milyon çiftçi yararlandı. Tarımsal destek bütçesi 2026 için 167,6 milyar lira olarak belirlenirken çiftçilere 9 ayda 115 milyar 496 milyon lira ödeme yapıldı.

Söz konusu dönemdeki ödemelerin yüzde 73,3'ü bitkisel üretim, yüzde 23,5'i hayvansal üretim, yüzde 2,6'sı kırsal kalkınma, yüzde 0,3'ü AR-GE ve yüzde 0,2'si su ürünleri üretimine yönelik oldu.

Yaklaşık olarak bitkisel üretim için 84 milyar 655 milyon lira, hayvansal üretim için 27 milyar 136 milyon lira, kırsal kalkınma için 3 milyar 13 milyon lira, tarımsal AR-GE için 407 milyon lira ve su ürünleri üretimi için 285 milyon lira destek verildi.

Haberin Devamı

Desteklerin ayrıntılarına bakıldığında, bitkisel üretimde temel destek için yaklaşık 44 milyar 593 milyon lira, hayvansal üretimde büyükbaş hayvancılık (buzağı) için 12 milyar 14 milyon lira ve kırsal kalkınma yatırımları için de yaklaşık 2 milyar 833 milyon lira ödendiği görüldü.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Üçüncü çeyrekte yapılan destek ödemeleri

Yılın temmuz-eylül döneminde de bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira ödemesi yapıldı.

Haberin Devamı

Hayvansal üretim alanında en çok büyükbaş hayvancılık (buzağı), hayvan ve sürü sağlığı, hayvan hastalıkları tazminatı ve küçükbaş hayvancılık (kuzu-oğlak) desteklendi. Kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında da kırsal kalkınma yatırımları ödemeleri ön plana çıktı.

Bitkisel üretimin desteklenmesi amacıyla çiftçilere, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için 47 milyon lira kira destek ödemesi yapıldı.

Haberin Devamı

Hayvansal üretimde büyükbaş hayvancılık için 4 milyar 51 milyon lira, hayvan ve sürü sağlığı için yaklaşık 1 milyar 325 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 1 milyar 139 milyon lira ve küçükbaş hayvancılık için 1 milyar 95 milyon lira destek verildi. Kırsal kalkınma yatırımları için 1 milyar 232 milyon lira ödendi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Piyasalarda altın fırtınası Fiyatlar uçuşa geçti
Piyasalarda altın fırtınası! Fiyatlar uçuşa geçti
ABD ara seçimlerinin Türkiyeye etkisi nasıl olur Tam saha prese başlamamız lazım
ABD ara seçimlerinin Türkiye'ye etkisi nasıl olur? 'Tam saha prese başlamamız lazım!'
Fenerbahçede Aziz Yıldırımın Volkan Demirel planı Oğuz Çetin iddiası
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Volkan Demirel planı! Oğuz Çetin iddiası
İstanbulda şiddet gördüğü öne sürülen kadın şikayetçi olmadı; eşi gözaltına alındı
İstanbul'da şiddet gördüğü öne sürülen kadın şikayetçi olmadı; eşi gözaltına alındı!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirMİT Başkanı, Yunanistan Başbakanı, ültimatom…
Abbas Güçlü
Abbas Güçlü“İcat çıkartın”
Dilara Koçak
Dilara KoçakÇay sevenlere müjde
Asu Maro
Asu Maro‘Yanına yakışmak’ nedir?
Servet Yıldırım
Servet YıldırımGeleceği finanse etmek
İlgili Haberler
TIR sürücüsü cep telefonuyla kayıttaymış Eski milli güreşçi ve eşi kazada can verdi
TIR sürücüsü cep telefonuyla kayıttaymış! Eski milli güreşçi ve eşi kazada can verdi
Sağlık Bakanı Memişoğlundan organ bağışı çağrısı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'organ bağışı' çağrısı
Düğününe 1 hafta kalmıştı 25 yaşındaki Safiyeden acı haber
Düğününe 1 hafta kalmıştı! 25 yaşındaki Safiye'den acı haber
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında gizli tanık ifadeleri Herkes gördü zaten
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında gizli tanık ifadeleri! 'Herkes gördü zaten'