UzmanparaÇiftçilere destek ödemesi bugün yapılacak
HaberlerUzmanpara

Çiftçilere destek ödemesi bugün yapılacak

10.04.2026 - 11:24 | Son Güncellenme:

#Tarım Destekleri#Çiftçi Ödemeleri#Planlı Üretim Desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19 milyar 538 milyon 43 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Çiftçilere destek ödemesi bugün yapılacak

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Üreticinin gücüne güç katıp, bereketi birlikte artırdıklarını belirten Yumaklı, "19 milyar 538 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, planlı üretim desteği için 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 49 milyon 686 bin 547 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 4 milyon 208 bin 50 lira ödeme yapılacak.

Planlı üretim desteği ile diğer desteklere ait ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "0", "2" ve "4", vergi kimlik numarasının son hanesi ise "0", "1", "2", "3", "4", "5", "7" ve "9" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Konut alacaklar dikkat: Bankalardan 'nisan’ ayarı! Faizlerde değişim hızlandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKonut alacaklar dikkat: Bankalardan 'nisan’ ayarı! Faizlerde değişim hızlandıHaberi Görüntüle
Tahran müzakerelere katılmak için tek şartını duyurdu: Zaman daralıyor
Tahran müzakerelere katılmak için tek şartını duyurdu: 'Zaman daralıyor'
Hürmüz Boğazında haraç krizi Türk Boğazları, domino etkisi ve İranın tek kozu
Hürmüz Boğazı'nda 'haraç' krizi! Türk Boğazları, domino etkisi ve İran'ın tek kozu
18inde cesaret etti, kendi işini kurdu Ahır kiralayıp 2 hayvanla başladı, sayıyı 13e çıkardı
18'inde cesaret etti, kendi işini kurdu! Ahır kiralayıp 2 hayvanla başladı, sayıyı 13'e çıkardı
Konut alacaklar dikkat: Bankalardan nisan’ ayarı Faizlerde değişim hızlandı
Konut alacaklar dikkat: Bankalardan 'nisan’ ayarı! Faizlerde değişim hızlandı
Özay Şendir
Özay ŞendirSerena Otel’in pembe avizeleri…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSorun yaratan değil, çözüm üreten eğitim
Zafer Şahin
Zafer ŞahinÖzel bir ara seçim oyunu
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşBarış, turizm ve yeni rotalar
Mehmet Tez
Mehmet TezÇekme kasetler ve diğerleri
Atilay Kandemir
Atilay KandemirDavette buluştular
Sosyal medyada yayıldı, kapısı çalındı Türkiyenin konuştuğu baba tüm teklifleri reddetti
Sosyal medyada yayıldı, kapısı çalındı! Türkiye'nin konuştuğu baba tüm teklifleri reddetti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez: 169 ünlüde uyuşturucu maddeye rastlanıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez: 169 ünlüde uyuşturucu maddeye rastlanıldı
Meteoroloji ve AKOMdan peş peşe uyarılar İstanbulda dolu sürprizi
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbul'da dolu sürprizi
Son dakika.... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisimiz devletimizin göz bebeğidir, milletimizin iftihar vesilesidir
Son dakika.... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisimiz devletimizin göz bebeğidir, milletimizin iftihar vesilesidir