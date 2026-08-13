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Çiftçilere yılın ilk yarısında 106 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

13.08.2026 - 11:15 | Son Güncellenme:

#Tarım Destekleri#Çiftçi Ödenekleri#Bitkisel Üretim

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında çiftçilere 106 milyar 22 milyon lira destekleme ödemesinde bulundu.

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Çiftçilere yılın ilk yarısında 106 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

Bakanlığın istatistik bülteninden yapılan derlemeye göre, tarımsal üretimin güçlendirilmesi için üreticilerin desteklenmesine devam ediliyor. Bakanlık, üreticileri bitkisel ve hayvansal üretim, kırsal kalkınma, tarımsal AR-GE ve su ürünleri üretimi alanlarında destekliyor. Bu kapsamda, tarımsal desteklerden bu yıl 2,9 milyon çiftçi yararlandı. Bu yıl için tarımsal destek bütçesi 167,6 milyar lira olarak belirlenirken, çiftçilere ilk 6 ayda 106 milyar 22 milyon lira ödeme yapıldı.

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Söz konusu dönemdeki ödemelerin yüzde 79,6'sı bitkisel üretim, yüzde 18,1'i hayvansal üretim, yüzde 1,7'si kırsal kalkınma, yüzde 0,3'ü AR-GE ve yüzde 0,3'ü su ürünleri üretimi desteği olarak kayıtlara geçti.

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Yaklaşık olarak bitkisel üretim için 84 milyar 397 milyon lira, hayvansal üretim için 19 milyar 216 milyon lira, kırsal kalkınma için 1 milyar 770 milyon lira, tarımsal AR-GE için 354 milyon lira ve su ürünleri üretimi için de 285 milyon lira destek verildi.

Desteklerin ayrıntılarına bakıldığında, bitkisel üretimde temel destek için yaklaşık 44 milyar 583 milyon lira, hayvansal üretimde büyükbaş hayvancılık (buzağı) için 7 milyar 963 milyon lira ve kırsal kalkınma yatırımları için de yaklaşık 1 milyar 601 milyon lira ödendi.

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İKİNCİ ÇEYREKTE YAPILAN DESTEK ÖDEMELERİ

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Yılın nisan-haziran döneminde de bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla planlı üretim, temel destek ve çay budama tazminatı ödemesi yapıldı. Hayvansal üretim alanında en çok büyükbaş (buzağı) ve küçükbaş hayvancılık (kuzu-oğlak), su ürünleri üretiminin desteklenmesi kapsamında da küçük ölçekli balıkçılık desteklendi.

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Tarımsal AR-GE desteklemesi kapsamında hayvan gen kaynakları, kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında da kırsal kalkınma yatırımları ve tarımsal yayım ve danışmanlık için destek ödemesi yapıldı.

Bitkisel üretimin desteklenmesi amacıyla çiftçilere, planlı üretim için yaklaşık 32 milyar 392 milyon lira, temel destek için 17 milyar 286 milyon lira ve çay budama tazminatı için yaklaşık 2 milyar 595 milyon lira ödendi.

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Hayvansal üretimde büyükbaş hayvancılığa 7 milyar 963 milyon lira, küçükbaş hayvancılığa 6 milyar 330 milyon lira ödeme yapılırken, su ürünleri üretimi kapsamında küçük ölçekli balıkçılık için yaklaşık 145 milyon lira destek verildi.

Tarımsal AR-GE destekleri çerçevesinde hayvan gen kaynakları için 39 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları için 629 milyon lira, tarımsal yayım ve danışmanlık için 118 milyon lira ödendi.

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