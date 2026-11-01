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Çiftçileri ilgilendiren yeni düzenleme! Sulama sistemlerinin hepsine takılacak

01.11.2026 - 11:49 | Son Güncellenme:

#DSİ#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Tarım

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, tarımsal üretim yapan milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren yeni adımlar yer aldı. Su kullanımında hayata geçirilmesi planlanan uygulamalarla birlikte tarımsal sulamada yeni bir dönemin kapısı aralanacak.

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Çiftçileri ilgilendiren yeni düzenleme Sulama sistemlerinin hepsine takılacak

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgiye göre tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılması amacıyla kapsamlı çalışmalar devam edecek.

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Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesi, toprak ve su kaynaklarının birlikte değerlendirilerek arazi kullanım planlarının tamamlanması, toprakların üretim kapasitesinin korunması ve geliştirilmesi ile atıl ve nadas alanlarının üretime kazandırılması, önem taşıyan konular arasında bulunuyor.

Bunun yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerine karşı toprakların organik madde ve su tutma kapasitesini artıran uygulamaların yaygınlaştırılması, erozyon ve arazi bozulumuyla mücadelenin güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin toprak kabiliyeti ile kullanılabilir su varlığını gözeten havza bazlı yaklaşım da önceliğini koruyor.

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Toplulaştırması tamamlanan alanın bu yıl sonunda 9,9 milyon hektara, tescili tamamlanmış toplulaştırma alanının da 8,2 milyon hektara ulaşması bekleniyor.

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Gelecek yıl ise 180 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmasının başlatılması ve 603 bin hektara ilişkin tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

Arazi kullanım planlarının hazırlanması kapsamında 2024'te 755 bin hektar alanda detaylı toprak etütleri ve haritalandırma çalışmaları tamamlandı. 2026 yılı sonu itibarıyla ise ek 2,4 milyon hektar alandaki çalışmaların tamamlanması öngörülüyor. Çalışmaların devam ettiği 6,8 milyon hektarlık proje sahasının 3,5 milyon hektarlık bölümünün 2027'de, kalan 3,3 milyon hektarlık bölümünün ise 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.

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TARIMDA SUYUN VERİMLİ KULLANILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

Sınırlı su kaynaklarının büyük kısmının tarımda kullanıldığı ve gıda ihtiyacının arttığı göz önüne alındığında, verimli sulama sistem ve tekniklerinin rolü daha da önem kazanıyor.

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Bu kapsamda sulamaya açılan alanların genişletilmesine yönelik çalışmalar yürütülürken eski kanal ve kanaletli sulama sistemleri yenilenerek kapalı sistem borulu sulama sistemlerine dönüştürülüyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla toplam hacmi 183 bin 819 hektometreküp olan depolama tesislerinin sayısı 1831'e ulaştı. Bu yıl 21 baraj ve 10 gölet inşaatının tamamlanmasıyla toplam su depolama kapasitesinin 184 bin 85 hektometreküp olacağı tahmin ediliyor.

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Bu yıl 65 bin 779 hektarın sulamaya açılmasıyla toplam sulama alanının 7 milyon 34 bin hektara ulaşması öngörülüyor. Gelecek yıl 61 bin 159 hektarın sulamaya açılmasıyla toplam sulama alanının 7,4 milyon hektara çıkması bekleniyor.

Geçen yıl yenilemesi yapılan brüt sulama alanı 92,1 bin hektara ulaşırken 247 bin hektar sulama alanında yenileme çalışmaları, yaklaşık 714 bin hektar alandaysa yenileme projelerinin planlama ve proje aşamaları devam ediyor. 2026'da 19 bin hektar alanda yenileme inşaatının tamamlanacağı tahmin edildi. Gelecek yıl 16 bin hektar ilave alanda yenileme inşaatının tamamlanması planlandı.

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YENİ SİSTEMLERLE SU TASARRUFU SAĞLANACAK

DSİ tarafından geliştirilen sulama sistemlerinin geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 31'i klasik sistemlerden, yüzde 31'i kanaletli sulama sistemlerinden, yüzde 38'i ise borulu sistemlerden oluşuyor.

Yeni yapılacak projelerin borulu sistemle inşa edilmesi ve eski sulama sistemlerinin modernizasyonuyla gelecekte borulu sulama sistemlerinin oranının artırılarak tarımda önemli miktarlarda su tasarrufu sağlanması öngörülüyor.

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Tarımda suyun kullanım miktarını esas alan yöntemlere göre fiyatlandırılması planlanıyor. Böylece etkin su kullanımının sağlanması ve aşırı su kullanımının önlenmesi amaçlanıyor.

İşletmedeki mevcut sulama şebekelerine sayaç takılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Geçen yıl sonu itibarıyla 457 sulama tesisine sayaç takılırken bu yıl 100 sulama tesisine daha sayaç takılması planlanıyor.

Atık su arıtma tesisi çıkış sularının geri kazanım üniteleri yardımıyla tarımsal sulamada kullanılmasına yönelik proje çalışmaları da sürüyor. Bu çalışmaların, sulama suyundan elde edilecek tasarruf miktarını artırarak tarımda suyun etkin ve verimli kullanılmasına katkıda bulunması hedefleniyor.

Ayrıca, yağmur suyu hasadı ve bu suyun sulamada kullanımıyla ilgili yeni araştırma ve geliştirme faaliyetlerine başlanırken bu çalışmaların gelecek dönemde genişletilerek sürdürülmesi planlanıyor.

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