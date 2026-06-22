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Çin, 46 ABD savunma sanayisi şirketini kamu ihalelerinden menetti

22.06.2026 - 09:39 | Son Güncellenme:

#Çin Savunma Sanayi#Kamu İhaleleri#ABD Şirketleri

Çin, aralarında savunma sanayisinde faaliyet gösteren Lockheed Martin, Raytheon ve Boeing'in iştiraklerinin bulunduğu 46 ABD şirketini kamu ihalelerinden menettiğini duyurdu.

Çin, 46 ABD savunma sanayisi şirketini kamu ihalelerinden menetti

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 46 ABD şirketinin kamu ihalelerine katılımını kısıtlayan tedbirler alınmasına karar verildiği belirtildi. Buna göre, Çin kamu ihale otoritelerinin, aralarında Lockheed Martin Corp, Raytheon Missiles & Defense, General Atomics Aeronautical Systems, Boeing Defence, Space & Security, General Dynamics Land Systems ile Lockheed Martin ve Raytheon ortaklığı Javelin Joint Venture'un olduğu 46 savunma sanayisi şirketinden ürün satın alması yasaklandı.

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Çin Ticaret Bakanlığı da aralarında nadir toprak elementleri ve mıknatıs üreticileri MP Materials ve USA Rare Earth, motor ve elektronik güç sistemleri üreticisi Aveox, dron ve robot üreticileri Red Cat, Teal Drones, Jaia Robotics, uzay aracı ve savunma sistemleri parçaları üreticisi Ball Aerospace & Technologies şirketleri ile iştiraklerinin bulunduğu 10 ABD şirketine de ihracat yasağı getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, Çinli şirketlerin söz konusu firmalara askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünleri satması, başka ülke şahıs ve şirketlerinin aynı nitelikteki Çin menşeili ürünleri bu firmalara transfer etmesi yasaklandı.

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İhracat yasağının, Çin'in ulusal güvenliği ile çıkarlarını korumak, silahların yayılmasının önlenmesi ve diğer uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla alındığı kaydedilen açıklamada, bu tedbirin, ABD hükümetinin, bazı Çinli şirketleri kötü niyetle "askeri şirketler" listesine eklenmesine yanıt olarak alındığı vurgulandı.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 9 Haziran'da, Çin ordusuyla bağlantısının bulunduğunu iddia ettiği "askeri şirketler" listesine ülkenin önde gelen teknoloji firması Alibaba ile elektrikli araç üreticisi BYD gibi Çinli şirketleri dahil etmişti.

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