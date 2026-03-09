'Çin bu yıl enflasyon hedefine ulaşacak'

ING, yayımladığı araştırma notunda Çin’in bu yıl %2 enflasyon hedefine ulaşmasının muhtemel olduğunu söyledi. Notta, "Çin’de ‘deflasyon döngüsü’ söylemi artık geçerliliğini yitirmiş görünüyor, çünkü enflasyon yükselmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Şubat ayında tüketici fiyatlarındaki artışın kısmen Çin Yeni Yılı tatilinden kaynaklandığı, ancak martta petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artıracağı vurgulandı.

Çinli politika yapıcıların %2 enflasyon hedefini belirlediği, ancak bu hedefe ulaşmak için fazla çaba göstermelerine gerek kalmayacağı kaydedildi.