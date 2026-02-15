Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin cari fazla verdi
HaberlerUzmanparaÇin cari fazla verdi

Çin cari fazla verdi

Çin'de cari işlemler dengesinin, geçen yılın son çeyreğinde 242,1 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

15.02.2026 - 13:24 | | AA
Çin cari fazla verdi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ekim-Aralık 2025 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, ülkede dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, dördüncü çeyrekte 242,1 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde mal ticaretinde 297,3 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 40,2 milyar dolar açık, yatırımlarda 22 milyar dolar açık ve cari transferlerde 6,9 milyar dolar fazla kaydedildi.

Cari fazla, 2025 genelinde ise 734,9 milyar dolara ulaştı.

Çin, 2024 yılında 422 milyar dolar cari fazla vermişti.

Pınar Deniz'den tatlı paylaşım: Beni bu havalar mahvetti

Pınar Deniz'den tatlı paylaşım: Beni bu havalar mahvetti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile Ankara'da görüştü