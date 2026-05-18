Çin ekonomisi, Orta Doğu'daki savaşın belirsizliklerinin etkisini hissetti
Çin ekonomisi, Orta Doğu'daki savaşın belirsizliklerinin etkisini hissetti

18.05.2026 - 10:17 | Son Güncellenme:

Çin ekonomisi, nisanda, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomide yarattığı belirsizliğin süregelen etkisiyle önceki aylara kıyasla büyüme ivmesini yitirdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), nisan ayı sanayi üretimi, perakende satışlar ile yılın ilk 4 ayını kapsayan sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, savaşın etkilerinin hissedilmeye devam ettiği nisan ayında, ülkede üretim ve tüketimdeki artış önceki aylara kıyasla yavaşlarken yatırımlarda düşüş görüldü.

Nisan'da yıllık bazda yüzde 4,1 artan sanayi üretimi ve yüzde 0,2 artan perakende satışlar önceki aylardaki artışların gerisinde kalırken sabit sermaye yatırımları ilk 4 ayda yüzde 1,6 azaldı.

Üretim ve tüketimde ivme kaybı

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (2,94 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, nisanda yıllık bazda yüzde 4,1 artarken ocak ve şubat aylarındaki yüzde 6,3 ve marttaki yüzde 5,7 artışın altına düştü.

Tüketimin ölçüsü olarak kabul edilen perakende satışlar ise nisanda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 artarak ilk iki aydaki yüzde 2,8 ve marttaki yüzde 1,7 artışın gerisinde kaldı.

Yatırımlarda gerileme

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları yılın ilk 4 ayında yüzde 1,6 azalırken ilk 2 aydaki yüzde 1,8 ve ilk 3 aydaki yüzde 1,7 artışa kıyasla belirgin şekilde geriledi.

Son 3 yılda sabit sermaye yatırımlarını da olumsuz etkileyen gayrimenkul sektöründeki düşüş, bu yılın ilk 4 ayında da devam etti. Gayrimenkul yatırımları, ilk 4 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalırken ilk 3 aydaki yüzde 11,2 düşüşten daha hızlı azaldı.

Ülkede mart ayında yüzde 5,4 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, nisan sonunda 0,2 puan azalarak yüzde 5,2 oldu. UİB Sözcüsü Fu Linghui, Çin ekonomisinin ilk 4 ayda genel anlamda yukarı yönlü ivmesini sürdüğünü, fakat dış koşulların karmaşık ve değişken olmasının yanında içerde güçlü arz ile zayıf talep arasındaki dengesizliğin akut halde sürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

IMF, Çin'in büyüme tahminini düşürmüştü

Uluslararası Para Fonu (IMF), 14 Nisan'da Çin'in 2026 büyüme tahminini, zayıf iç ekonomik etkinlik ve İran savaşının etkilerini gerekçe göstererek yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e düşürdüğünü bildirmişti.

Orta Doğu'da savaşın enerji fiyatlarındaki yol açtığı artışın hammadde maliyetlerinden enflasyon beklentilerine kadar tüm ülkeleri olumsuz etkileyeceğine işaret eden IMF, ABD, Avro bölgesi ve diğer majör ekonomiler için de büyüme tahminlerini düşürmüştü.

Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesinti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan çatışma nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ın hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.​​​​​​​

İletişim Başkanı Duran: İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık hiçbir şekilde kabul edilemez
Konya’daki kayıp dosyasında korkunç gerçek! DNA incelemesi cinayeti ortaya çıkardı
Belediye başkanı anahtarını unuttu! Kapıyı kedisi 'Fred' açtı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sumud Filosuna İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır