Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaÇin, elektrikli araçlar için ihracat vergi iadesini düşürecek
HaberlerUzmanpara

Çin, elektrikli araçlar için ihracat vergi iadesini düşürecek

13.10.2026 - 17:23 | Son Güncellenme:

#Çin#Elektrikli Araçlar#İhracat

Çin'de elektrikli araçların ihracatında uygulanan vergi iadesi oranının düşürüleceği bildirildi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çin, elektrikli araçlar için ihracat vergi iadesini düşürecek

Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresi, "yeni enerji aracı" (NEV) olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçları için yeni ihracat vergi iadesi oranlarını açıkladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, elektrikli araçların ihracatındaki vergi iadesi oranı yüzde 13'ten yüzde 9'a düşürüldü. İçten yanmalı motorlu araçlar için ise yüzde 13'lük vergi iadesi oranı sabit bırakıldı.

Sigara satışında yeni dönem hazırlığı! Bakan Memişoğlu 18 yaş sınırına ilişkin yöntemi açıkladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSigara satışında yeni dönem hazırlığı! Bakan Memişoğlu 18 yaş sınırına ilişkin yöntemi açıkladıHaberi Görüntüle

Elektrikli araçlara düşük vergi iadesi uygulanmasının Çinli otomobil üreticilerinin maliyetlerini yükselteceği ve dış piyasalarda Çin yapımı araçların fiyatlarının artıracağı öngörülüyor.

Elektrikli araçlar, son dönemde Çin'in büyüyen ihracatının önemli bir motoru olmuştu. Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, 2026'nın ilk 9 ayında Çinli üreticiler 8,2 milyon araç ihraç ederken bunun yüzde 48,8'ini elektrikli araçlar oluşturdu.

Haberin Devamı

Çin'in elektrikli araç ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 160 artarak 571 bine ulaşırken aynı dönemde içten yanmalı motorlu araçların ihracatı yüzde 12 artışla 482 bine yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Son dakika... MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştüHaberi Görüntüle

Yeni enerji ürünleri ihracatında vergi iadeleri kesiliyor

Çin'de "yeni enerji" sınıfı üç ürün kategorisinde vergi iadelerinin kesildiği gözleniyor. Daha önce lityum-iyon bataryaların ihracatında ödenen vergi iadesi oranı yüzde 13'ten önce yüzde 9'a ardından yüzde 6'ya indirilmişti. Güneş enerjisi donanımları ihracatında ödenen vergi iadesi ise Aralık 2026'da kaldırılmıştı. Bataryalardaki vergi iadesinin de Ocak 2027'de kaldırılması planlanıyor.

Haberin Devamı

Çin, son dönemde başta bu üç kategorideki ürünler olmak üzere kritik endüstrilerde devlet teşvikleriyle yarattığı kapasite fazlası üretimi dış pazarlara ihraç ederek bu ülkelerde fiyatları düşürdüğü ve yerli sanayi için haksız rekabete yol açtığı eleştirilerine konu oluyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR
Tokat’ta 5 bin kişiyi hasta eden Norovirüs müydü Su boruları değiştirildi: Hayvanlar da etkilendi
Tokat’ta 5 bin kişiyi hasta eden Norovirüs müydü? Su boruları değiştirildi: Hayvanlar da etkilendi
İstanbullular dikkat Bu gece başlıyor: 13 ilçe için alarm
İstanbullular dikkat! Bu gece başlıyor: 13 ilçe için alarm
Barcelona maçı öncesi Galatasarayda Okan Buruk açıkladı Yamalı durdurmak için bazı planlarımız var
Barcelona maçı öncesi Galatasaray'da Okan Buruk açıkladı! 'Yamal'ı durdurmak için bazı planlarımız var'
İsrail konferansında Türkiye uyarısı Hazırlıklı olmalıyız itirafı: Ateş çemberi hızla sarıyor
İsrail konferansında Türkiye uyarısı! 'Hazırlıklı olmalıyız' itirafı: 'Ateş çemberi hızla sarıyor'
Yazarlar
Zafer Şahin
Zafer ŞahinSigara lobisini sevindirmeyin
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAtilla Taş ve Çelik’e yapılan
Eren Aka
Eren Aka‘Göreve hazırım’
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaGerçek bir ikonun ardından
İlgili Haberler
Annesinin ölüm haberine yüreği dayanmadı Anne ve oğlu 2 saat arayla kalp krizinden hayatını kaybetti
Annesinin ölüm haberine yüreği dayanmadı! Anne ve oğlu 2 saat arayla kalp krizinden hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Güler, Ateş Serbest-2026 tatbikatında konuştu
Milli Savunma Bakanı Güler, "Ateş Serbest-2026" tatbikatında konuştu
Mersin merkezli 4 ilde DEAŞın finans kaynaklarına operasyon: 10 kişi gözaltına alındı
Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon: 10 kişi gözaltına alındı
Beşinci Fon Kurulu Toplantısı gerçekleşti: İşte alınan kararlar
Beşinci Fon Kurulu Toplantısı gerçekleşti: İşte alınan kararlar