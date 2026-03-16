Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Çin'de alüminyum üretimi yükseldi

Çin'in birincil alüminyum üretimi, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde artan karlılık sayesinde önemli bir yükseliş gösterdi ve bu süreçte toplam 7,53 milyon metrik tona ulaştı.

16.03.2026 - 09:22 | | Foreks Haber
Üreticilerin ton başına ortalama kârı 7.879 yuan (1.142,26 dolar) seviyesine yükselirken, girdi maliyetlerindeki düşüş de bu olumlu tabloyu destekledi.

Haberin Devamı

Alüminyum üretimindeki girdi maliyetleri aylık bazda %0,7, yıllık bazda ise %6,4 düşüş kaydetti.

Bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikel dahil olmak üzere on demir dışı metalin toplam üretimi ise %3,9 artarak 13,42 milyon tona ulaştı.

