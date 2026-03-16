Çin'de alüminyum üretimi yükseldi
Çin'in birincil alüminyum üretimi, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde artan karlılık sayesinde önemli bir yükseliş gösterdi ve bu süreçte toplam 7,53 milyon metrik tona ulaştı.
16.03.2026 - 09:22 | | Foreks Haber
Üreticilerin ton başına ortalama kârı 7.879 yuan (1.142,26 dolar) seviyesine yükselirken, girdi maliyetlerindeki düşüş de bu olumlu tabloyu destekledi.
Alüminyum üretimindeki girdi maliyetleri aylık bazda %0,7, yıllık bazda ise %6,4 düşüş kaydetti.
Bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikel dahil olmak üzere on demir dışı metalin toplam üretimi ise %3,9 artarak 13,42 milyon tona ulaştı.